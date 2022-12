Am Samstag kommt es zum WM-Kampf zwischen Tyson Fury und Derek Chisora. Wir verraten Euch, wann der Boxkampf in London beginnt.

Der letzte Monat des Jahres 2022 hat ein ganz spezielles Box-Highlight zu bieten! Am Samstag, 3. Dezember, kehrt Tyson Fury zurück in den Ring. Der noch ungeschlagene "Gypsy King" verteidigt seinen Titel im Schwergewicht nach Version der WBC gegen seinen englischen Landsmann Derek Chisora. Austragungsort des Boxkampfes ist das Tottenham Stadium in London.

Nach seinem letzten Kampf im April wollte Fury seine Karriere schon beenden. Diesen Plan hat der Box-Gigant aber revidiert und will nun weiter boxen. Gegen Chisora hat er im Laufe seiner erfolgreichen Karriere bereits zweimal gewonnen, 2011 und 2014. Gelingt Chisora jetzt die Überraschung?

Tyson Fury vs. Derek Chisora, Uhrzeit: Wann beginnt der Boxkampf?

Da vor dem Kampf um den WBC-Gürtel im Schwergewicht noch einige andere hochkarätige Kämpfe stattfinden, wird Fury vs. Chisora erst um 22 Uhr deutscher Zeit beginnen. Es kann allerdings auch zu Verzögerungen im Ablauf und somit zu einem etwas späteren Kampfbeginn kommen.

Tyson Fury vs. Derek Chisora live im TV und Livestream

Exklusiv läuft Fury vs. Chisora auf BILD.de im Livestream - aber nur für Abonnenten von BILDplus. Ein kostenpflichtiges Abo abzuschließen ist Pflicht, für alle Freunde des Boxens.

Der Streamingdienst DAZN, der üblicherweise die besten Fights des Jahres zeigt, konnte sich diesmal nicht die Übertragungsrechte sichern.

Boxen - Tyson Fury vs. Derek Chisora: Die wichtigsten Infos zum Kampf

Kampf: Tyson Fury (England) vs. Derek Chisora (England)

Tyson Fury (England) vs. Derek Chisora (England) Gewichtsklasse: Schwergewicht

Schwergewicht Wettbewerb: WBC-Titel

WBC-Titel Datum: 3. Dezember

3. Dezember Uhrzeit: 22 Uhr

22 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadium, London

Tottenham Hotspur Stadium, London Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: BILDplus

© getty 2014 musste Derek Chisora (l.) gegen Tyson Fury aufgeben.

Boxen - Tyson Fury vs. Derek Chisora: Die beiden Boxer im Vergleich

Fury ist in seiner Karriere noch ungeschlagen. Auf seinem Konto stehen 31 Siege und ein Unentschieden. Der Kampfrekord von Chisora liest sich nicht ganz so eindrucksvoll, da er bereits 13 Niederlagen einstecken musste.