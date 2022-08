Rückkampf im Schwergewichtsboxen! Anthony Joshua will sich für seine zweite Karriereniederlage bei Champion Oleksandr Usyk revanchieren. SPOX verrät Euch, wer den bevorstehenden Rückkampf live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Im Boxen kommt es wieder zu einem Megaspektakel! Die Schwergewichtsgiganten Anthony Joshua und Oleksandr Usyk werden sich am Samstag, den 20. August, ein zweites Mal im Ring gegenüberstehen, nachdem der Ukrainer den ersten Kampf im September 2021 sensationell nach 12 Runden via einstimmiger Entscheidung für sich entscheiden konnte.

Der Rückkampf am Wochenende findet im Dschidda Super Dome in der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda statt. Die Vorkämpfe gehen um 19 Uhr deutscher Zeit los, der Hauptkampf Joshua vs. Usyk soll dann um ca. 22.30 Uhr losgehen.

© getty Oleksandr Usyk und Anthony Joshua werden ein zweites Mal gegeneinander antreten.

Dabei geht es um dieselben Titel, um die auch im ersten Aufeinandertreffen gekämpft wurden: um die Titel der Verbände WBA, WBO und IBF, die jetzt beim Titelverteidiger Usyk sind. Vor dem ersten Kampf im vergangenen Jahr waren die Gürtel noch im Besitz von Joshua, nun ist der 32-Jährige wieder Jäger und nicht mehr der Gejagte. Für AJ keine neue Situation: Als er 2019 gegen den Mexikaner Andy Ruiz Jr. überraschend seine erste Karriereniederlage kassierte, kam er ein halbes Jahr später wieder zurück und revanchierte sich mit einem TKO-Sieg.

Wer zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk live im TV und Livestream

Wie beim ersten Kampf zwischen Joshua und Usyk kümmert sich der Streamingdienst DAZN auch heute um das bevorstehende Rematch am Samstag. Dabei wird auf der Plattform nicht nur der Hauptkampf gezeigt, auch auch die Vorkämpfe, die um 19 Uhr beginnen, sind zu sehen. Zu Joshua vs. Usyk selbst wird danach dann eine detaillierte Vorberichterstattung geliefert, nach dem Kampf wird es zudem auch eine Analyse geben.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Head-to-Head