Tyson Fury und Dillian Whyte stehen sich morgen in einem Boxspektakel sondergleichen gegenüber. Um welche Uhrzeit der Kampf losgeht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vor unfassbaren 94.000 Zuschauern treffen am morgigen Samstag, den 23. April, die beiden Schwergewichte Tyson Fury und Dillian Whyte im legendären Wembley-Stadion (London) in einem Boxkampf aufeinander. Auf dem Spiel stehen dabei die WBC Championship und The Ring Championship.

Für Fury, der in 32 Profikämpfen keinen einzigen verlor und lediglich einmal - beim Unentschieden im ersten Kampf gegen Deontay Wilder - nicht als Sieger den Ring verließ, wird es womöglich der letzte Kampf seiner von Erfolg geprägten Karriere sein. Im Gegensatz zu ihm musste Landsmann Whyte bereits zwei Niederlagen einstecken. Diese kamen allerdings auch gegen ganz große Kaliber - 2015 gegen Anthony Joshua (TKO) und 2020 gegen Alexander Povetkin (KO).

© getty Tyson Fury oder Dillian Whyte - wer gewinnt?

Mit "The Body Snatcher" steht Fury zudem kein unbekanntes Gesicht gegenüber. "Er war vor vielen Jahren mal mein Sparringspartner. Wir waren gute Freunde, wir sind was trinken gegangen, haben zusammen gegessen, wir haben zusammen geschlafen", sagte der 33 Jahre alte Weltmeister.

SPOX erklärt Euch im Folgenden, wann der Boxkampf zwischen Tyson Fury und Dillian Whyte beginnt.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte, Uhrzeit: Wann beginnt der Boxkampf?

Wie bei jedem Box-Event auf diesem Niveau gibt es auch heute einige Vorkämpfe, die zuerst stattfinden, bevor der Hauptkampf zwischen Fury und Whyte losgehen kann. Diese sieben Vorkämpfe beginnen um 19 Uhr deutscher Zeit. Der Schwergewichts-Showdown zwischen Fury und Whyte soll dann um 22 Uhr starten.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Übertragung im TV und Livestream

Wer sich das Spektakel von Anfang bis Ende anschauen möchte, hat nur eine Möglichkeit. Die Bild-Zeitung hat sich die Übertragungsrechte für den Kampf gesichert und ist dementsprechend für die Übertragung zuständig. Gezeigt wird der Fight bei Bild TV, dem linearen Fernsehsender des Blattes. Aber auch im Livestream, bei BILDplus, lässt sich Fury gegen Whyte verfolgen. Dafür benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Kosten dafür betragen im ersten Jahr noch 3,99 Euro monatlich, danach fallen 7,99 Euro monatlich an. Das Abo ist außerdem monatlich kündbar.

Im Rahmen der "Bild Fight Night" wird Felicia Pochhammer ab 22 Uhr als Moderatorin eingesetzt. Sie wird von den Experten Jörg Lubrich und Axel Schulz unterstützt, zudem ist Kilian Gaffrey Reporter vor Ort.

Furys krasseste Sprüche: "Sex mit Tieren wird völlig normal sein" © getty 1/17 Box-Rüpel Tyson Fury trifft in seinem womöglich letzten Kampf am Samstagabend im Wembley-Stadion vor 94.000 Fans auf Herausforderer Dillian Whyte. © getty 2/17 Überraschung! Fury gibt sich plötzlich ganz zahm: "Wir waren gute Freunde, wir sind was trinken gegangen, haben zusammen gegessen, wir haben zusammen geschlafen", meinte Fury über seinen Gegner. Da hat er früher ganz andere Sprüche rausgehauen... © getty 3/17 "Wilder hat den stärksten Schlag in der Geschichte unseres Sports. Aber ich habe die größten Eier in der Geschichte unseres Sports", meinte Fury vor seinem letzten Wilder-Kampf. © getty 4/17 Und vor dem vorherigen Kampf gegen Deontay Wilder gab Fury Einblicke in seine spezielle Vorbereitung: "Ich masturbiere siebenmal am Tag. Ich muss aktiv bleiben, das Testosteron muss flieẞen." © getty 5/17 Über die Niederlage von Joshua gegen Ruiz sagte Fury: "Du bist wie ein Adonis gebaut, hast einen Waschbrettbauch und Muskeln wie Stahl - und dann kommt ein kleiner fetter Kerl an, der alle Snickers' Kaliforniens gegessen hat, und fegt dich weg." © getty 6/17 Vor seinem Kampf gegen Wladimir Klitschko fiel Fury mit bizarren Ansichten auf: "Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Klitschko ein Teufelsanbeter ist. Er verkehrt in größeren Zirkeln und sie machen magische Tricks." © getty 7/17 "Ich bin fett wie ein Schwein - trotzdem wird das reichen, um Dich zu schlagen", sagte er auf einer Pressekonferenz mit nacktem Oberkörper zu seinem Kontrahenten Wladimir Klitschko. © getty 8/17 Auch Wladimirs Bruder Vitali bekam sein Fett weg: "Wenn Sie Vitali in den gleichen Ring stecken wie mich, werde ich ihm sein Herz herausreißen und ihn damit füttern. Ich habe aber eigentlich keinen Appetit, einen alten Mann zu schlagen." © getty 9/17 Ein Gemälde von Furys Sieg über Klitschko hängt in seinem Wohnzimmer - "weil es mich jeden Tag daran erinnert, wie ich Wladimir den Arsch versohlt habe." © getty 10/17 Vor dem Kampf gegen Steve Cunningham promotete er nebenbei seinen Twitter-Account: "Ich frage mich gerade, ob Steves Schuhsohlen vermarktet werden. Ich würde gerne meinen Twitter-Account darauf abdrucken, weil die Sohlen jede Menge Leute sehen würden." © getty 11/17 Sein Blick auf das weibliche Geschlecht ist auch eher konservativ: "Ich glaube, der beste Platz für Frauen ist in der Küche oder auf dem Rücken." © getty 12/17 Auf ein langes Leben hat sich Fury indes auch nicht eingestellt: "Wir leben in einer bösen Welt. Der Teufel ist zurzeit sehr stark und ich glaube das Ende ist nah." © getty 13/17 Fury der Retter? Seiner bescheidenen Meinung nach schon: "Ich bin stark und schnell, ich kann auch unorthodox boxen. Ich habe das komplette Paket. Wie Jesus Christus mein Retter ist, so bin ich der Retter des Schwergewichtsboxens." © getty 14/17 Den Vogel schoss er aber mit einem Interview ab, das er auf Youtube veröffentlichte: "Ich bin der Meinung, dass es in zehn Jahren vollkommen normal sein wird, sexuelle Beziehungen zu seinen Tieren zu haben." © getty 15/17 Wer seinen Ansichten nicht zustimme sei wahrscheinlich "von den Zionisten und Juden, denen alle Banken, Zeitungen und TV-Sender gehören, einer Gehirnwäsche unterzogen worden." © getty 16/17 Mit seinen 2,06 Meter braucht Fury ganz besondere Betten. Und so eines hat er sich gegönnt: "Ich habe ein gigantisches Bett. Es ist das größte Bett, das der Kerl im Laden jemals verkauft hat. Die Queen hat eine ähnliche Matratze - aber nicht so groß." © getty 17/17 Auf einer Pressekonferenz vor dem letzten Fight gegen Wilder kündigte Fury an: "Ich werde dich ausquetschen wie eine Zitrone und es genießen, dir die Zähne auszuschlagen und dein Gesicht zu demolieren. Meine Frau schlägt härter als du. Fuck yourself."

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Der Kampf im Liveticker

SPOX bietet zu dem Kampf auch einen Liveticker für all die, die das Angebot von Bild nicht nutzen können oder wollen, an. Runde für Runde beschreiben wir Euch genauestens, was im Ring passiert.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Der Vergleich