Tyson Fury und Dillian Whyte boxen im Wembley-Stadion um den WBC Championship und The Ring Championship. SPOX teilt mit, wie Ihr das Spektakel heute live im TV und Livestream miterleben könnt.

Ein Box-Spektakel mit Ansage steht an: Tyson Fury und Dillian Whyte nehmen es miteinander auf, boxen in zwölf Runden um den WBC Championship und The Ring Championship - und das vor einer atemberaubenden Kulisse im Londoner Wembley-Stadion.

Rund 94.000 Zuschauer werden dort am heutigen Samstag, den 23. April erwartet. Ein neuer Rekord im Boxsport.

Wie sieht es mit der Übertragung zu Fury gegen Whyte aus? SPOX teilt mit, wo Ihr den Fight heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Tyson Fury vs. Dillian Whyte, Übertragung: Boxen heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Fury gegen Whyte live sehen? Kein Problem! Die Bild-Zeitung besitzt die Rechte für die Übertragung des Kampfs und zeigt Euch diesen sowohl im TV als auch im Livestream. Los geht es um 22 Uhr.

© getty Tyson Fury und Dillian Whyte treten im Wembley-Stadion gegeneinander an.

Die Bild-Zeitung hat seit einigen Monaten einen eigenen TV-Sender, somit seht Ihr den Fight im Wembley im linearen Fernsehen. Möglicherweise müsst Ihr aber einen Suchlauf auf Eurem TV-Gerät starten, da es sein könnte, dass Bild dort bei Euch bislang noch nicht zu finden ist.

Ansonsten haben wir noch einen Artikel für Euch, wie Ihr Bild TV empfangen könnt. Bild selbst bietet Euch ebenso noch eine Anleitung an, wie Ihr den Sender über Satellit, Kabel oder IPTVauf Eure Gerät bekommt.

Im Livestream seht Ihr Fury gegen Whyte, indem Ihr auf BILDplus zurückgreift. Dabei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Diensts des Springer Verlags. Ein Monatsabo kostet im ersten Jahr 2,99 Euro, danach werden 7,99 Euro fällig.

Ranking der besten Schwergewichts-Boxer: Niemand liegt vor Muhammad Ali © imago images 1/23 Uli Hebel kommentiert für DAZN die großen Boxkämpfe. Für SPOX hat er sein Top-10-Ranking der besten Schwergewichte der Geschichte aufgestellt. An der Spitze liegt der Mann, der heute 80 geworden wäre: Muhammad Ali. © getty 2/23 Spoiler: Tyson Fury hat die Top 10 (noch) verpasst. Warum? "Mir reicht die Sample Size noch nicht. Großartige, teils dominante Siege gegen Wilder und Wladimir, ja, aber dazwischen immer noch zu viele zu unbedeutende Kämpfe." © getty 3/23 "Das kann - und wird hoffentlich - aber noch anders werden. Anlagentechnisch kann er es in die Top 5 packen." So, jetzt aber zur Top 10 ... © getty 4/23 PLATZ 10: MIKE TYSON. Der kontroverseste Schwergewichtsweltmeister und der jüngste obendrein. Ohne die Konflikte außerhalb des Ringes sicher noch einige Nummern höher. © getty 5/23 Konnte seine Gegner auffressen mit seiner einnehmenden Power. Nur wegen seines spektakulären Stils über den nicht genannten Holmes, Fury oder Dempsey. © getty 6/23 PLATZ 9: WLADIMIR KLITSCHKO. Zusammengerechnet der am längsten amtierende Weltmeister im Schwergewicht, besiegte 23 Boxer in Weltmeisterschaften und 9 Weltmeister - amtierend oder ehemalig. © getty 7/23 Jahrelanger Dominator des Schwergewichts. Und: hat alle Gegner geboxt und sich nie weggeduckt. Legendär: Er und Bruder Vitali waren zeitgleich Weltmeister. © getty 8/23 PLATZ 8: EVANDER HOLYFIELD. Holte sich seinen Respekt nach seiner Blütezeit (Siege gegen Douglas, Foreman, Holmes): Nahm 1993 Rache an Riddick Bowe, ruinierte Tyson 1996 und glich ein Jahr später gegen Michael Moorer die Duellbilanz aus. © getty 9/23 Und gab Lennox Lewis in dessen Prime eine echte Aufgabe im Rückkampf. Insgesamt: vierfacher Weltmeister und ein Mentalitätsmonster. © getty 10/23 PLATZ 7: JOE FRAZIER. Sein Sieg über Muhammad Ali 1971 zählt zu den größten je erbrachten Leistungen im Sport. Bewies sich in der goldensten aller Generationen. © getty 11/23 Inbegriff des Philly-Fighters: Hart und unnachgiebig. Ein unbotmäßiger Mann, der so couragiert war, dass es an Wahnsinn grenzte. Und: Noch heute suchen Kämpfer die Perfektion seines linken Hakens. © getty 12/23 PLATZ 6: GEORGE FOREMAN. Vor Ali im Dschungel die destruktivste je gesehene Kraft im Sport und bis heute darf gestritten werden, ob er der härteste Puncher in der Geschichte ist. © getty 13/23 Große Siege in seiner ersten Blüte gegen Frazier und Norton und ein Upset gegen Michael Moorer 1994 in seiner zweiten. Noch einmal Weltmeister mit 45 - und inoffizieller Weltmeister des Grillens. © getty 14/23 PLATZ 5: JACK JOHNSON. Ohne ihn gäbe es keinen Ali, keinen Louis und auch keinen Lewis. Kämpfte nicht nur im Ring, sondern auch ein Leben lang gegen Rassismus. Erster afroamerikanischer Weltmeister im Schwergewicht nach einem Sieg gegen Tommy Burns. © getty 15/23 Hielt den Titel von 1908 bis 1915. Größtes Highlight: der "Fight of the Century" vor 20.000 Zusehenden gegen James Jeffries, der aus der Rente kam. © getty 16/23 PLATZ 4: LENNOX LEWIS. Der Meister des langen Jabs und Musterschüler einer der größten Trainer, Emanuel Steward. Hat jeden Gegner geschlagen, den er geboxt hat – auch, wenn er nicht jede Antwort nach der ersten Frage gab. © getty 17/23 Sah lange Zeit unbesiegbar aus und beendete die 90er-Dynastie der Ikonen Holyfield, Tyson und Bowe. Der beste europäische Schwergewichtsboxer, den wir kennen. © getty 18/23 PLATZ 3: ROCKY MARCIANO. Trat mit einem perfekten Kampfrekord von 49:0 nach sechs erfolgreichen Titelverteidigungen ab und hält bis heute die längste Serie ohne Niederlage aller Schwergewichte. © getty 19/23 Bulldozer und Massenentertainer. Ein seltsamer wie unverwechselbarer Boxstil und eine unbändige Stärke in Körper und Geist. © getty 20/23 PLATZ 2: JOE LOUIS. Ein hochintelligenter Boxer und einer der größten amerikanischen Athleten überhaupt. Blieb nach seinem Titelgewinn 1937 elf Jahre und acht Monate Weltmeister. © getty 21/23 Kämpfte in seiner Prime inmitten des zweiten Weltkriegs. Außerdem: nach zwei heftigen K.o.-Niederlagen zurückgekommen. © getty 22/23 PLATZ 1: MUHAMMAD ALI: Ohne Zweifel nicht nur der selbsternannte "Greatest of all Time". Dreifacher Weltmeister in der kompetitivsten Schwergewichtsdivision, Stilikone und der wahrscheinlich bekannteste Name der Welt. © getty 23/23 Zum sportlichen Vermächtnis kommt der entscheidende Faktor: sein Engagement für die Gleichberechtigung.

Tyson Fury wird zum Gentleman: Abschied vor 94.000 Fans in Wembley?

Kuschelkurs statt Rüpelauftritt: Skandalboxer Tyson Fury gibt sich vor seinem womöglich letzten Kampf der Karriere ganz zahm. "Der Champ ist hier", brüllte Tyson Fury und hielt stolz seinen WM-Gürtel hoch. Aber das war es dann auch schon mit dem großen Macho-Gehabe vor seinem womöglich letzten Kampf. Box-Rüpel Fury begab sich vor dem britischen Duell um die WBC-Krone im Wembley-Stadion vor 94.000 Fans gegen seinen Herausforderer Dillian Whyte stattdessen auf einen ungewohnten Kuschelkurs.

Feindselige Sprüche? Schubsereien? Fehlanzeige. Fury verteilte auf der Abschluss-PK vor allem nette Worte. Und sorgte ungewollt für einen großen Lacher. "Er war vor vielen Jahren mal mein Sparringspartner. Wir waren gute Freunde, wir sind was trinken gegangen, haben zusammen gegessen, wir haben zusammen geschlafen", sagte der 33 Jahre alte Weltmeister - und musste dann selber grinsen. "Was?", meinte Whyte: "Wir haben nicht zusammen geschlafen, Bruder."

Fury und Whyte - sie kennen sich jedenfalls seit Jahren. Und natürlich geht der ungeschlagene Champion (31 Siege in 32 Profikämpfen) als klarer Favorit in den Fight gegen Whyte (28 von 30). Doch darüber könne er nur "lachen", sagte Fury. Die Quoten stammen "offensichtlich von Leuten, die keine Ahnung vom Boxen haben", sagte er: "Das ist ein Schwergewichtsboxkampf, den jeder mit einem Schlag gewinnen kann. Wenn ich nicht in Bestform bin, wird dieser Mann mir den Kopf von den Schultern schlagen."

Und natürlich will Fury, Ehemann und Vater von sechs Kindern, seinen Kopf so lange wie möglich behalten. Wohl auch deshalb beharrt er darauf, dass es sein letzter Kampf sein wird. "Ich habe niemandem etwas zu beweisen", sagte der Bezwinger von Wladimir Klitschko und Deontay Wilder. Doch Fury weiß nur zu gut, dass ihm das kaum einer abnimmt.

Schließlich kann er noch viel Geld verdienen - und alle Fans wollen doch noch den Vereinigungskampf gegen Alexander Usyk sehen. Der Ukrainer hält ja seit seinem Sieg gegen Anthony Joshua die Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF. Doch Fury beharrt auf seinem Abschied. Auch wenn er "weiß, dass mir niemand glaubt, weil sie alle denken, dass ich hinter Geld oder was auch immer her bin".

Was Whyte will, ist klar: Den König stürzen. Der 34 Jahre alte Pflichtherausforderer wartet seit Jahren auf seine Chance. Geboren wurde er auf Jamaika, aufgewachsen aber ist er in der Nähe des Wembley-Stadions, in der Jugend wurde er in die Londoner Gang-Kriminalität hineingezogen, wurde angeschossen und niedergestochen, im Alter von 13 Jahren zeugte er das erste seiner drei Kinder. Der Fury-Fight ist seine Chance.

"Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist", sagte Whyte: "Ich bin diese Art von Kämpfer, der alles tut, was er tun muss. Ich habe keine Angst, Risiken einzugehen - ich bin mein ganzes Leben lang Risiken eingegangen." (Quelle: SID)

Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Der Vergleich