Anthony Joshua will nach der bitteren Niederlage im ersten Kampf gegen Oleksandr Usyk die Revanche. Die Chance darauf wird er auch bekommen, denn die beiden Schwergewichte treten im Rückkampf gegeneinander an. Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch alle Informationen zum Boxkampf.

Gerade erst ist ein Box-Spektakel zu Ende gegangen, nun steht bald das nächste bevor. Am vergangenen Wochenende verteidigte der Brite Tyson Fury in seinem 33. und womöglich letzten Profikampf erfolgreich gegen Landsmann Dillian Whyte seinen Weltmeistertitel in der WBC. Vor einer Rekordkulisse von 94.000 Zuschauern im legendären Londoner Wembley Stadium schlug der "Gypsy King" seinen Kontrahenten in der sechsten Runde mit einem platzierten Aufwärtshaken K.o.

Bevor der Kampf gegen Whyte überhaupt losging, stand auch ein Titelvereinigungskampf mit Oleksandr Usyk im Raum. Zu diesem kam es jedoch nicht, also musste sich Usyk, der Schwergewichtschampion der Verbände WBA, WBO und IBF ist, einen neuen Gegner suchen. Wobei das Wort "neu" in diesem Fall nicht so richtig passt. Der Ukrainer wird sich ein zweites Mal den Ring mit Anthony Joshua teilen.

© getty Oleksandr Usyk und Anthony Joshua werden ein zweites Mal gegeneinander antreten.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, Rückkampf: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream - alle Informationen zum Boxkampf

Wann genau der Rückkampf stattfinden soll, ist noch nicht zu 100 Prozent in Stein gemeißelt. Als potenzieller Termin gilt aktuell der 23. Juli, was den Austragungsort betrifft, ist Saudi-Arabien ein heißer Kandidat.

Zu einem erneuten Kampf zwischen Joshua und Usyk wird es jedoch kommen, das kann man schon mal sagen. Joshua, der mit der Niederlage durch einstimmige Entscheidung im ersten Aufeinandertreffen all seine Titel verlor, hatte im Vertrag eine Rückkampf-Klausel eingebaut, die er nun gezogen hat. Dies bestätigte Alexander Krassyuk, der Promoter von Usyk.

Trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich Usyk dazu entschieden, den Kampf bestreiten zu wollen und bereits mit der Vorbereitung für diesen begonnen. Dies teilte der Ukrainer, der sich einer Verteidigungs-Einheit in Kiew anschloss, Ende März per Instagram mit.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk, Rückkampf: Übertragung im TV und Livestream

Nachdem es noch kein offizielles Datum gibt, an dem Joshua vs. Usyk 2 über die Bühne geht, gibt es logischerweise noch keine Informationen zur Übertragung im TV und Livestream. Bekannt ist jedoch, dass der erste Kampf auf der Plattform von DAZN zu sehen war. Ob der Streamingdienst die Übertragungsrechte für das Re-Match haben wird, steht noch in den Sternen.

Potenziell könnte auch die Bild den Fight übertragen, nachdem die Boulevardzeitung bereits den Kracher zwischen Tyson Fury und Dillian Whyte bei Bild TV zeigte.

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk: Head-to-Head