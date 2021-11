In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es zum Boxkampf zwischen Canelo Alvarez und Caleb Plant. Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es zum großen Aufeinandertreffen zwischen dem Titelträger der WBC, WBA und WBO, Canelo Alvarez, und dem amtierenden Champion der IBF, Caleb Plant, im Supermittelgewicht. Der Vereinigungskampf im Supermittelgewicht ist einer der meist erwarteten Kämpfe des Jahres.

Canelo Alvarez gilt nämlich als einer der besten Boxer aller Zeiten. In vier Klassen konnte er Titel erringen. Nur ein Mal in seiner Karriere hat er dabei verloren. Dem gegenüber stehen 51 Siege. Sein Herausforderer, Caleb Plant, hat jedoch noch gar keinen Kampf in seiner bisherigen Laufbahn verloren. Alle seine 21 Fights konnte er bislang gewinnen.

Der Gewinner dieses Kampfes wird der erste Boxer sein, der in Supermittelgewichtsklasse alle Titel vereinigen konnte. In der MGM Grand Arena in Las Vegas, Nevada, in den USA wird sich am frühen Sonntag entschieden, wer der beste Boxer im Supermittelgewicht ist.

Canelo Alvarez vs. Caleb Plant, Übertragung: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Das zu erwartende Spektakel zwischen Canelo Alvarez und Caleb Plant wird heute nicht live im TV oder im Livestream in Deutschland gezeigt. Kein Sportsender in Deutschland konnte sich die Rechte für diesen Kampf sichern.

In den Vereinigten Staaten wird der Kampf sowohl von BT Sports, als auch von FITE, einem Streamingdienst von Showtime, übertragen.

Canelo Alvarez vs. Caleb Plant, Übertragung: Boxkampf heute live im TV und Livestream - Die wichtigsten Infos

Kampf: Canelo Alvarez vs. Caleb Plant

Canelo Alvarez vs. Caleb Plant Klasse: Supermittelgewicht

Supermittelgewicht Austragungsort: MGM Grand Arena, Las Vegas

MGM Grand Arena, Las Vegas Beginn der Vorkämpfe: 2 Uhr deutscher Zeit

2 Uhr deutscher Zeit Beginn des Hauptkampfes: 6 Uhr deutscher Zeit

Canelo Alvarez vs. Caleb Plant, Übertragung: Boxkampf heute live im TV und Livestream - Die Boxer in der Übersicht

Canelo Alvarez gilt jetzt schon als Legende des Boxsports. In seinen 54 Kämpfen musste der Mexikaner erst eine Niederlage einstecken und zwei Unentschieden. 38 seiner Fights konnte er vorzeitig durch K.o. beenden.

Der US-Amerikaner Caleb Plant ist mit 29 Jahren zwar nur zwei Jahre jünger als Alvarez, aber dennoch deutlich unerfahrener. In seiner Karriere bestritt er erst 21 Kämpfe. Jedoch hat er davon noch keinen verloren, 12 davon waren Siege durch K.o.

Die Boxer im Vergleich

Canelo Alvarez Caleb Plant Alter 31 29 Herkunft Mexiko USA Kampstatistik (Siege - Unentschieden - Niederlagen) 51-2-1 21-0-0 Titel WBA, WBO, WBC IBF Größe 175 cm 185 cm Reichweite 179 cm 188 cm