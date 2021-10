Tyson Fury und Deontay Wilder nehmen es im Ring miteinander auf. In Deutschland wird der Boxkampf allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Dafür gibt es die Möglichkeit, den Fight im Livestream zu verfolgen. SPOX klärt auf.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3: Termin MEZ, Ort

Duell Nummer drei zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder: In der Nacht von Samstag (9. Oktober) auf Sonntag (10. Oktober) stehen sich der Brite und der US-Amerikaner in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada (USA) gegenüber.

Beginnen soll der Hauptkampf zwischen 5 und 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit, es geht dabei um den WBC-Titel im Schwergewicht. Der erste Fight endete mit einem Unentschieden, den zweiten entschied Fury dann für sich. Und was gibt's diesmal?

Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3 nicht im Free-TV? So seht Ihr den Boxkampf im Livestream

Hierzulande werdet Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Fury und Wilder live miterleben können - zwar nicht im Free-TV, dafür aber im Livestream.

DAZN besitzt nämlich die Rechte, um den Kampf live und in voller Länge auszustrahlen. Der Streamingdienst geht um 3 Uhr auf Sendung. Uli Hebel kommentiert, Experte ist Andreas Selak. Zuvor werden Euch auch die Vorkämpfe gezeigt. Hier ist Sebastian Hackl am Kommentatoren-Mikrofon im Einsatz, an seiner Seite als Experte: Elias Stefanescu.

Gratis ist DAZN nicht abrufbar. Auf der Streamingplattform stehen Euch zwei Modelle für ein Abonnement zur Verfügung: für ein Monatsabo, das sich jederzeit zum Ende des Monats kündigen lässt, zahlt Ihr 14,99 Euro pro Monat. Ein Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Der Dienst zeigt Euch live neben Boxkämpfen auch UFC, MMA, Rugby, NFL, NBA, NHL, MLB, Fußball mit unter anderem der Champions League, der Bundesliga der Serie A, der Primera Division und der Ligue 1, Motorsport, Wintersport, Golf, Darts und noch mehr.

Tyson Fury gegen Deontay Wilder 3: Die beiden Kämpfer im Head-to-head-Vergleich