Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3: Wann beginnt der Boxkampf? Alle Informationen zu Termin, Beginn, Übertragung im TV und Livestream

Der Brite Tyson Fury tritt zum dritten Mal gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder an. Wann der Boxkampf um den WBC-Titel im Schwergewicht beginnt sowie Informationen zu Termin, Beginn, Übertragung im TV und Livestream, erfahrt Ihr hier.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3: Wann beginnt der Boxkampf? Alle Informationen zu Termin und Beginn

Ein drittes Mal stehen sich die beiden Box-Giganten Tyson Fury und Deontay Wilder im Ring gegenüber. Ein drittes Mal geht es dabei um den WBC-Titel in der Schwergewichtsklasse.

Der Kampf findet in der Nacht von Samstag (9. Oktober) auf Sonntag (10. Oktober) in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada, statt. Die Undercard geht am Sonntag um 3 Uhr los. Der Hauptkampf zwischen Fury und Wilder wird daher zwischen 5 und 6 Uhr erwartet.

Kann Wilder im Duell gegen Fury ausgleichen? Das erste Aufeinandertreffen der beiden endete mit einem kontroversen Unentschieden, bei dem Fury zweimal zu Boden ging. Den zweiten Kampf entschied der "Gypsy King" via technischem Knockout dann für sich.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder: Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Anzahl der Runden Schwergewicht Tyson Fury (c) Deontay Wilder 12 Schwergewicht Efe Ajagba Frank Sánchez 10 Schwergewicht Robert Helenius Adam Kownacki 12 Schwergewicht Jared Anderson Vladimir Tereshkin 8

Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland gibt es nur eine Möglichkeit, wie Ihr den Trilogiekampf zwischen Fury und Wilder live und in voller Länge verfolgen könnt. Der Streamingdienst DAZN hat sich dafür die Übertragungsrechte gesichert. Um 3 Uhr geht die Box-Nacht mit den Vorkämpfen los. Für die Undercard kommt Kommentator Sebastian Hackl zum Einsatz. Ihn unterstützt dabei der Experte Elias Stefanescu.

Wenn dann Fury und Wilder an der Reihe sind, übernehmen Kommentator Uli Hebel und die beiden Experten Bernd Bönte und Andreas Selak die Übertragung.

Tyson Fury gegen Deontay Wilder 3: Die beiden Kämpfer im Head-to-head-Vergleich