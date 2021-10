Der britische Traumkampf zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury steht nach AJs Niederlage gegen Oleksandr Usyk auf der Kippe. Den Kampf ausschließen kann man deswegen jedoch noch nicht. Tyson Fury oder Oleksandr Usyk? Hier erfahrt Ihr, gegen wen Joshua am nächsten kämpfen könnte.

Via einstimmiger Entscheidung besiegte Oleksandr Usyk am vergangenen Samstagabend den Briten Anthony Joshua im Schwergewicht und nahm ihm im selben Zug seine Titel nach Versionen der IBF, WBO, IBO und WBA weg.

Aufgrund des Sensationssieges des Ukrainers steht der geplante Showdown zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury nun auf der Kippe. Eigentlich war der Kampf der beiden Briten bereits für den 14. August 2021 in Saudi Arabien geplant gewesen. Ein Zivilrichter verfügte aber, dass Fury zuerst ein drittes Mal gegen Wilder boxen müsse.

Für den Traumkampf zwischen Joshua und Fury hätten beide zuerst einmal ihre Hindernisse aus dem Weg räumen müssen, doch AJ verlor seinen Fight, Fury muss am 9. Oktober in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada, die Trilogie mit Wilder zu seinen Gunsten entscheiden. Die beiden Kämpfe zuvor zwischen Fury und Wilder endeten in einem Unentschieden und einem Fury-Sieg.

© getty Anthony Joshua verlor gegen Oleksandr Usyk seine Titel im Schwergewicht.

Trotz Joshuas Niederlage gegen Usyk ist ein Duell mit dem "Gypsy King" jedoch keinesfalls ausgeschlossen. "Es ist immer eine Möglichkeit, weil es begeisterte Fans beider Kämpfer gibt", sagte Todd duBoef, Präsident von Furys Promotion-Team Top Rank, gegenüber Sky Sports. "Solange Athleten eine Anhängerschaft haben, können immer Matches gemacht werden", fügte er hinzu. Joshua könne wieder zurückkommen wie gegen Andy Ruiz Jr.

Auch AJ selbst hatte auf der Pressekonferenz nach dem Usyk-Fight weiterhin Interesse am Kampf mit Fury gezeigt: "Wie ich schon sagte, ich kämpfe auch ohne Titel gegen Tyson Fury und Deontay Wilder."

Anthony Joshua - Boxkampf gegen Tyson Fury oder Oleksandr Usyk: Gegen wen boxt AJ am nächsten?

Allzu früh dürfen sich die Boxfans jedoch noch nicht auf Joshua gegen Fury freuen. Der Rückkampf zwischen Joshua und Usyk scheint aktuell Vorrang zu haben. Laut Usyks Promoter Alexander Krassyuk sollen die beiden bald, wahrscheinlich Anfang 2022, erneut im Ring aufeinander treffen. Auch hier greift offenbar eine Rückkampf-Klausel. "Der Rückkampf war im Vertrag vereinbart", sagte Krassyuk. Diese soll von Joshua bereits "prinzipiell aktiviert" worden sein.

Joshua selbst sei außerdem zu "110 Prozent" bereit, seine Gürtel zurückzuholen.

Reaktionen zum Box-Hammer: "David bombardiert Goliath aus dem Geschichtsbuch" © getty 1/15 Alexander Usyk hat Schwergewichts-Champion Anthony Joshua vom Thron gestoßen und sich dessen vier Gürtel geschnappt. Die Presse ging anschließend nicht zimperlich mit "AJ" um, Lob gab es für den neuen Champ. SPOX hat Reaktionen zum Box-Hammer gesammelt. © imago images 2/15 The Sun: "Der König ist entthront! Joshua lässt die Chance auf einen 500-Millionen-Pfund-Superkampf gegen Tyson Fury verstreichen. Zum zweiten Mal wurden ihm seine Weltmeistertitel entrissen. Ein unanfechtbares Ergebnis." © getty 3/15 The Mirror: "Ein Schock! Joshua verliert seine Titel nach einem spannenden Duell gegen Usyk vor 60.000 Fans. Joshua war vom ersten Gong an in der Defensive und beendete den Kampf mit dem Rücken in den Seilen." © imago images 4/15 Daily Express: "Joshua wurde im Norden Londons von Usyk überzeugend ausgeboxt und musste damit die zweite Niederlage seiner Profikarriere hinnehmen. Promoter Eddie Hearn gab hinterher zu, dass der bessere Mann an diesem Abend gewonnen hat." © getty 5/15 Daily Mail: "AJ demontiert! David erschlug Goliath nicht mit einem Schlag, aber er machte den Weltmeister im Schwergewicht ohnmächtig und bombardierte ihn aus dem Geschichtsbuch des Boxens. Usyk hielt Joshua zum Narren." © getty 6/15 Daily Star: "Joshua ist nach seiner Schockniederlage gegen Usyk vom Champion zum Verlierer geworden. Er unterlag einstimmig nach Punkten und musste seine Gürtel vor den fassungslosen Fans im Tottenham Hotspur Stadium abgeben." © getty 7/15 Evening Standard: "Usyk deklassiert Joshua und macht die Kampfpläne von Fury zunichte. Usyk legte die größere Cleverness, Aggressivität und Anpassungsfähigkeit an den Tag und erwischte AJ die ganze Zeit über auf dem falschen Fuß." © imago images 8/15 ESPN: "Usyk betäubt Joshua und krönt sich zum Weltmeister. Seine Fußarbeit hielt ihn aus allen Schwierigkeiten heraus, während seine präzise Schlagtechnik und seine schnellen Kombinationen ihm viele Punkte einbrachten." © getty 9/15 George Foreman (Ex-Schwergewichtschampion): "Herzlichen Glückwunsch an den Schwergewichtskönig. Usyk ist jetzt die Zukunft des Boxens." © getty 10/15 Lennox Lewis (Ex-Schwergewichtschampion): "Applaus für Usyk für eine großartige taktische Leistung. Für Joshua ist es noch nicht das Ende des Weges, aber man kann nicht so zögerlich sein oder bis zur 8. Runde warten, um aufzudrehen. Lerne daraus!" © getty 11/15 Roy Jones Jr. (Ex-Champion mehrerer Klassen): "Usyk hat Joshua nicht besiegt. Er hat ihn dominiert." © imago images 12/15 Eddie Hearn (Manager Joshua): "Eine vernichtende Niederlage. Usyk ist sehr fit, er hat eine großartige Beinarbeit und hat viel geschlagen. Joshua kam nie richtig in Fahrt, er hat heute gegen den besseren Mann verloren." © getty 13/15 Damian Lillard (NBA-Star): "Das Rematch wird für AJ noch schwerer. Usyk wird sich mit seinem neuen Kampfgewicht immer wohler fühlen und weiß jetzt, wie AJ boxt. Ich freue mich schon drauf." © getty 14/15 Anthony Joshua: "Ich will den direkten Rückkampf. Ich werde schnell wieder ins Training zurückkehren. Das waren gute zwölf Runden für meine Lungen, ich komme wieder. Bleibt positiv, auch wenn die Welt vor dir zusammenbricht!" © getty 15/15 Alexander Usyk: "Ich habe seit Januar so hart gearbeitet und meine Familie so lange nicht gesehen. Ich will nach Hause und meine Familie sehen. Im Moment denke ich nicht an einen Rückkampf."

Boxen: Die Titelträger in der Schwergewichtsdivision

Nach Usyks Sieg über Joshua hat sich in der Schwergewichtsdivision einiges getan. Oleksandr Usyk trägt nun den WBA-, IBF- und WBO-Titel. Trevor Noah ist der reguläre WBA-Champion. Die Superchampion-Version von Usyk genießt jedoch einen höheren Status. Tyson Fury hält den Titel in der WBC und ist zudem der "The-Ring-Champion".