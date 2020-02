Boxen: Tyson Fury dominiert Deontay Wilder im Rückkampf und sichert sich den WBC-Gürtel im Schwergewicht

Tyson Fury hat sich in einem spektakulären Schwergewichtskampf gegen Deontay Wilder den WBC-Gürtel gesichert. Der Gypsy King zeigte von Beginn an einen dominanten Auftritt, schickte Wilder mehrmals auf die Bretter und entschied den Kampf in der siebten Runde durch technisches K.o. für sich.

Gut 14 Monate nach dem Hinkampf, der ohne eine Entscheidung endete, ließ sich Fury auf einem Thron in die Arena in Las Vegas tragen. Der 31-Jährige untermauerte den selbstbewussten Auftritt mit einer dominanten Vorstellung im Ring.

Von Abtasten war in der ersten Runde nichts zu sehen. Fury startete direkt mit einigen Körpertreffern und hielt den Druck hoch. Auch in Runde zwei kam der Gypsy King mehrmals mit seiner linken Führhand durch, immerhin setzte auch Wilder erstmals mit seiner Rechten Akzente.

Verschnaufpausen gab es auch in der dritten Runde nicht, vor allem für Wilder. Der 34-Jährige musste unter dem beständigen Druck Furys einiges einstecken, 30 Sekunden vor dem Ende der Runde ging Wilder nach einer Links-Rechts-Kombination von Fury erstmals zu Boden und wurde angezählt. Deutlich angeschlagen und mit wackligen Knien rettete sich der Titelverteidiger in die Pause.

Das dominante Bild von Fury setzte sich jedoch fort. In Runde vier landete der Brite weitere Wirkungstreffer, bevor er Wilder in Runde fünf ein zweites Mal auf die Bretter schickte. Der US-Amerikaner konnte keinerlei eigenen Akzente mehr setzen, sichtlich geschwächt musste er auch in Runde sechs einige Treffer einstecken.

In Runde sieben setzte Ringrichter Kenny Bayless dem Treiben schließlich ein Ende. Wilder versteckte sich wehrlos in der Ecke und musste erneut mehrere Treffer einstecken, bevor Bayless dazwischenging. Damit bleibt Fury auch im 31. Kampf ungeschlagen. Für Wilder war es dagegen die erste Niederlage im 44. Kampf. Nach zehn erfolgreichen Titelverteidigungen muss der Bronze Bomber damit seinen WBC-Gürtel abgeben.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury: Die Daten im Vergleich