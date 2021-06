Es ist so weit: Heute fordert der Social-Media-Star Logan Paul Box-Superstar Floyd Mayweather im Ring heraus. SPOX sagt Euch, wie Ihr den Fight im TV und Livestream miterleben könnt.

Boxkampf Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Termin, Ort

Das dürfte ziemlich spannend werden: Mit Logan Paul fordert ein US-amerikanischer Social-Media-Star den ehemaligen Box-Profi Floyd Mayweather im Ring heraus. Es handelt sich dabei um einen Showkampf, der sechs Runden beinhaltet.

Dieser findet in der Nacht vom heutigen Sonntag, den 6. Juni, auf den morgigen Montag, 7. Juni, ab 2 Uhr deutscher Zeit statt. Die Ortszeit ist 20 Uhr (Sonntag, 6. Juni), der Schauplatz das Hard Rock Stadium in Miami (Florida).

Floyd Mayweather trifft auf Logan Paul.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Der Kampf wird exklusiv bei Fanmio Boxing und Showtime Boxing übertragen und ist dort bloß über ein Pay-per-View-Bezahlmodell erwerbbar. Der Preis beträgt aktuell 49,99 US-Dollar (umgerechnet: knapp über 41 Euro).

In Deutschland gibt es den Fight zwischen Mayweather und Paul jedoch ebenfalls zu sehen. Das Kampfsportportal FIGHTING.de zeigt den Kampf nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 2 Uhr auf YouTube. Premium Mitglieder (9,99 Euro pro Monat/monatlich kündbar) können den Fight verfolgen. Aber auch als PayPerView kann Mayweather gegen Paul live gesehen werden. Dafür müsst Ihr einmalig 19,99 Euro hinblättern.

Mark Bergmann ist dabei als Kommentator im Einsatz.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Infos zum Boxkampf

Der 44 Jahre alte Mayweather hat seine Box-Karriere 2017 beendet, steigt gegen den YouTuber Paul nun aber noch einmal in den Ring. Zu seiner aktiven Zeit gehörte er zu den besten Boxern der Welt, womit er einer der Top-Profis in der Geschichte seiner Sportart ist. Seit 1996 holte er zwölf WM-Titel in fünf Gewichtsklassen. Von seinen 50 Kämpfen verlor Mayweather keinen einzigen.

Paul hat allein auf YouTube 23,1 Millionen Abonnenten. Er ist 26 Jahre alt, damit deutlich jünger als sein Kontrahent im Ring, und zudem Entertainer und Schauspieler. Seine Boxlaufbahn begann 2020.

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: Die wichtigsten Daten