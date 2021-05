Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders: Boxkampf heute live im TV und Livestream

Canelo Alvarez kämpft heute gegen seinen Herausforderer Billy Joe Saunders. Ihr wollt wissen, wie Ihr den Boxkampf heute live im TV und Livestream sehen könnt? Dieser Artikel liefert Euch Antworten.

Der Kampf zwischen Canelo Alvarez und Billy Joe Saunders findet in der Nacht auf den morgigen Sonntag statt. Wann genau Alvarez und Saunders in den Ring steigen werden, ist noch nicht klar. Die Fight Card beginnt um 0 Uhr deutscher Zeit, der Kampf von Alvarez und Saunders ist der letzte im Programm.

Gekämpft wird im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Das Stadion dient sonst vor allem als Heimspielstätte für die Dallas Cowboys. Der Kampf soll das größte Sportevent in den USA seit Beginn der Coronapandemie werden: Bis zu 70.000 Zuschauer werden für den Fight erwartet.

Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders heute live im TV und Livestream

Den Kampf zwischen Alvarez und Herausforderer Saunders seht Ihr exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Kampfnacht ab 2 Uhr in der Nacht live.

DAZN kostet im Jahresabo 119,99 Euro, im Monatsabo 11,99 Euro.

DAZN hat jede Menge Boxen im Programm, das ist allerdings noch längst nicht alles: Auch die UFC oder die WWE sind aus dem Kampfsport-Bereich vertreten. Zudem zählen auch US-Sport (NBA, NFL, NHL), Tennis, Golf, Darts und vieles mehr zum Programm des "Netflix des Sports".

Natürlich hat DAZN auch jede Menge Fußball im Programm. Dazu zählen unter anderem die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 sowie ausgewählte Bundesliga-Spiele.

Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders: Die Fight Card im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Super-Mittelgewicht Saul "Canelo" Alvarez Billy Joe Saunders Federgewicht Kid Galahad James Dickens Leichtfliegengewicht Elwin Soto Katsunari Takayamc Superweltergewicht Kieron Conway Souleyma Cissokho Schwergewicht Frank Sanchez Nagy Aguilera Leichtgewicht Keyshawn Davis J. Quinone Weltergewicht Kelvin Davis Jan Marsalek

Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders: Streit wegen der Ringgröße

Der Kampf zwischen Alvarez und Saunders findet trotz eines Streits um die Ringgröße statt. Saunders hatte sich vor dem Kampf öffentlich über die Planungen beschwert: "Das Problem ist, dass ich hier rüberkomme und die wollen mich in einen Boxring werfen, der so klein ist wie eine Telefonzelle", so Saunders. "Das Stadion ist hunderte Fuß lang und sie wollen einen 16 bis 18 Fuß großen Ring in die Mitte packen. Für mich ist das inakzeptabel, denn ich will einen 24-Fuß-Ring."

Der US-Amerikaner nahm seine Kritik wenig später aber wieder zurück. "Hallo Leute, ich möchte nur sagen, dass ich froh bin, dass das Problem gelöst ist", schrieb er auf seinen Social-Media-Kanälen.

Canelo "Saul" Alvarez im Steckbrief