Heute Abend duellieren sich die Schwergewichtsboxer Alexander Povetkin und Dillian Whyte zum zweiten Mal im Ring. Es geht um den Interimsgürtel des WBC-Boxverbands. Wer den Kampf heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge den Kampf zwischen Alexander Povetkin und Dillian Whyte live!

Boxen - Alexander Povetkin vs. Dillian Whyte: Alles, was Ihr zum Kampf wissen müsst

Am heutigen Samstag, den 27. März, findet der Rückkampf zwischen Alexander Povetkin und Dillian Whyte statt. Das "Rumble on the Rock" steigt um 20 Uhr im Europa Point Sports Complex in Gibraltar. Auf dem Spiel steht der Interims-Schwergewichtstitel des Boxverbands WBC, den Povetkin Whyte im ersten Kampf der beiden via technischem K.o. in der fünften Runde abnahm.

Das Rematch war eigentlich für den 21. November geplant. Aufgrund einer Covid-Erkrankung des aktuellen Champions musste der Kampf jedoch verschoben werden. Der Kampf ist auf 12 Runden zu je drei Minuten angesetzt.

Boxen - Povetkin vs. Whyte: Die Fightcard

Paarung Gewichtsklasse Eric Pfeifer vs. Nick Webb Schwergewicht Youssef Khoumari vs Kane Baker Superfedergewicht Campbell Hatton vs. Jesus Ruiz Superfedergewicht Fabio Wardley vs. Eric Molina Schwergewicht Chris Kongo vs. Michael McKinson Weltergewicht Ted Cheeseman vs. James Metcalf Superweltergewicht Alexander Povetkin vs Dillian Whyte Schwergewicht

© getty Sowohl Povetkin als auch Whyte mussten sich Anthony Joshua geschlagen geben.

Wer zeigt / überträgt Boxkampf Alexander Povetkin vs. Dillian Whyte heute live im TV und Livestream?

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für das heutige Boxspektakel und zeigt den Kampf deshalb als einziger Anbieter in Deutschland live und in voller Länge. Ab 19 Uhr könnt Ihr die Übertragung mit Kommentator Uli Hebel und Experte Mark Bergman verfolgen.

Bei DAZN kommt Ihr in den Genuss zahlreicher Sportarten. So bietet der Streamingdienst neben dem heutigen Boxkampf unter anderem auch Fußball auf Spitzenniveau - sowohl auf Vereins- als auch auf Länderspielebene. Trotz des großen Fußballangebots ist die Sportart mit dem runden Leder jedoch nur ein Bruchteil vom gesamten DAZN-Angebot.

Weitere Sportarten, die "das Netflix des Sports" zeigt, sind die US-Sportarten (NHL, NBA, NFL, MLB), Wintersport, Motorsport, Tennis, Darts, Radsport, Handball, Rugby, WWE oder UFC.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann zuerst einen Monat lang das Angebot völlig kostenfrei nutzen und testen. Falls Ihr von DAZN überzeugt seid, könnt Ihr für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro den Anbieter dann abonnieren.

Boxen - Alexander Povetkin vs. Dillian Whyte im Liveticker

Boxfans, die über kein DAZN-Abo verfügen, haben als Ersatz die Möglichkeit, im Liveticker von SPOX den Kampf live zu verfolgen. Die wichtigsten Ereignisse im Laufe des Fights werden für Euch live getickert. Ihr verpasst also nichts!

Den Link zum Link findet Ihr hier.

Boxen - Alexander Povetkin vs. Dillian Whyte: Der Head-to-head-Vergleich