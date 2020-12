Boxen: Joe Saunders vs. Martin Murray heute live im TV und Livestream

In der Nacht von Freitag auf Samstag will Billy Joe Saunders seinen WBO-Titel im Supermittelgewicht gegen seinen englischen Landsmann Martin Murray verteidigen. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr den Boxkampf live im TV und Livestream sehen könnt.

Billy Joe Saunders vs. Martin Murray: Ort und Start

Der Kampf um den WBO-Titel im Supermittelgewicht zwischen Billy Joe Saunders steigt in der heutigen Nacht (4. Dezember) auf den kommenden Samstag (5. Dezember). Ausgetragen wird der über zwölf Runden angesetzte Fight in der SSE Arena in Englands Hauptstadt London.

Planmäßig sollen sich die beiden Kontrahenten dann zwischen 23.30 und Mitternacht auf der Matte gegenüberstehen. Ab 20 Uhr finden noch zahlreiche andere Kämpfe statt - hier ein Überblick:

Boxen heute live: Die restliche Fightcard

Uhrzeit Kämpfer 1 Kämpfer 2 Gewichtsklasse ab 20 Uhr James Tennyson Josh O'Reilly Leichtgewicht im Anschluss Zach Parker Cesar Nunez Supermittelgewicht (vakanter internationaler WBO-Titel) im Anschluss Donte Dixon Angelo Dragone Superfedergewicht im Anschluss Shannon Courtenay Dorota Norek Superbantamgewicht im Anschluss Lerrone Richards TBA Supermittelgewicht im Anschluss Lewis Edmondson John Telford Leichtgewicht

Saunders vs. Murray heute live im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich gibt es nur eine legale Möglichkeit, das Duell zwischen Billy Joe Saunders und Martin Murray um den WBO-Titel im Supermittelgewicht live zu sehen - und diese bietet DAZN ab 20 Uhr. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen oder Pay-TV gibt es somit nicht.

Der Streaminganbieter überträgt in den kommenden Wochen gleich mehrere Spitzenboxkämpfe live in voller Länge - darunter auch die Titelverteidigung von Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua gegen gegen Pflichtherausforderer Kubrat Pulev am 12. Dezember.

© imago images /Action Plus

Boxen: Saunders gegen Murray: Die Kämpfer im Vergleich

Während Saunders (31) seinen Titel bereits zum zweiten Mal verteidigt, versucht sein englischer Landsmann Murray mit 38 Jahren bereits zum vierten Mal, einen Titel zu ergattern.

Neben dem Altersunterschied von sieben Jahren ist der Titelverteidiger auch aufgrund seiner makellosen Bilanz der Favorit auf den Sieg. Saunders gewann alle seine 29 Kämpfe und beendete 14 davon vorzeitig. Murray hingegen verlor fünf seiner 45 Duelle.

Billy Joe Saunders vs. Martin Murray: Die Daten im Überblick