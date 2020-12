Anthony Joshua (AJ) gegen Kubrat Pulev heute live im TV und Livestream

IBO-, WBO-, WBA (Super)- und IBF-Weltmeister Anthony Joshua gibt sich zum Ende des Jahres noch mal die Ehre. Der Brite steigt heute Abend gegen den Bulgaren Kubrat Pulev in den Ring. Wo Ihr den Boxkampf live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Anthony Joshua (AJ) gegen Kubrat Pulev: Datum, Austragungsort, Kampfbeginn

Der Titelkampf steigt am heutigen Samstag (12. Dezember) in der O2-Arena in London.

Der Kampfbeginn ist auf 23 Uhr angesetzt, zuvor finden Vorkämpfe statt. Um rechtzeitig für den Kampf in Bestform zu sein, hat sich AJ in den letzten Wochen mit seinem deutschen Sparringspartner Peter Kadiru vorbereitet.

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev heute live im TV und Livestream

Der Kampf der beiden Schwergewichtler ist live und exklusiv bei DAZN zu sehen.

Der Streaming-Dienst startet seine Übertragung bereits mit den ersten Vorkämpfen um 19.30 Uhr. Die Vorberichte zum Hauptkampf beginnen um 22.30 Uhr. Als Kommentator ist Uli Hebel im Einsatz, Unterstützung erhält er von Experte Andreas Selak.

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Die Fightcard

Gewichtsklasse Boxer 1 Boxer 2 Schwergewicht (90,72 kg+) Anthony Joshua Kubrat Pulev WBA(Super)/IBF/WBO/IBO-Weltmeisterschaft Cruisergewicht (bis 90,72 kg) Lawrence Okolie Krzysztof Glowacki Vakante WBO-Weltmeisterschaft Schwergewicht (90,72 kg+) Hughie Fury Mariusz Wach - Schwergewicht (90,72 kg+) Martin Bakole Sergey Kuzmin Vakanter WBC-International-Titel

Anthony Joshua über das Boxgeschäft: "Verrückt"

Im Interview mit DAZN und SPOX hat Anthony Joshua über das "verrückte" Boxgeschäft und seinen Traum, unangefochtener Champion zu werden, gesprochen.

"Ich bin nur noch einen Gürtel davon entfernt, unangefochtener Champion zu werden. Es war harte Arbeit, die ersten vier zu holen. Ich darf aber nicht zu weit nach vorne blicken. Aus diesem Grund nehme ich Pulev sehr ernst", sagte AJ.

Dass er an diesem Abend nur einen Titel verteidigt, aber alle verlieren kann, empfindet er zudem als unfair: "Es ist verrückt, wie das Boxgeschäft läuft. Ich habe für jeden Gürtel hart gekämpft und Pulev bekommt die Chance, alle an einem Abend zu gewinnen. (lacht) Ich kann nicht einfach nur meinen IBF-Titel verteidigen und die anderen Gürtel an die Seite legen."

Das gesamte Interview mit seinen Aussagen über mögliche Kämpfe gegen Fury und Wilder findet Ihr hier.

Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev: Head-to-Head