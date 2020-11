Mike Tyson vor der Box-Comeback: "Die Welt soll sehen, wie groß ich bin"

"Iron Mike" Tyson kehrt in der Nacht zu Sonntag für einen Showkampf gegen Roy Jones junior in den Ring zurück. Die Sportwelt fragt sich, was der 54 Jahre alte Ex-Champ noch drauf hat.

Mike Tyson fackelt nicht lange. Sobald er in diesen Tagen in TV-Shows nach seiner Form gefragt wird, reißt sich der Ex-Champ das Shirt vom Leib und zeigt seinen muskelbepackten Body. Man staunt, der 54-Jährige hat wirklich hart an sich gearbeitet.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzenkämpfe im #DAZNfightclub. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Ex-Champ will zumindest eine gute Figur machen, wenn er in der Nacht zu Sonntag gegen Roy Jones junior 15 Jahre nach seinem letzten Kampf wieder in den Ring steigt. "Ich möchte, dass die Welt noch einmal sieht, wie groß ich bin", sagt Tyson über den Grund seiner Rückkehr.

Nach einem Leben voller Triumphe, Tränen, Drogen und Skandalen ging es in den letzten Jahren wieder bergauf. Der einstige Bad Boy spielte in mehreren Teilen der Filmreihe "Hangover" mit und trat in einem Ein-Mann-Stück auf der Bühne auf. Die Einnahmen aus dem Kampf gegen Jones jr. will er Obdachlosen und Süchtigen spenden. "Ich weiß, wie schwer das ist", sagt Tyson heute.

Hochklassiges Boxen darf man vom Duell der Ring-Rentner im legendären Staples-Center von Los Angeles aber nicht erwarten. Auch, weil die zuständige Athletic Commission (CSAC) die Regeln dem Alter angepasst hat. Es wird nur über acht Runden geboxt, eine Runde dauert zwei statt drei Minuten, beide Boxer müssen stärker gepolsterte Handschuhe tragen, bei einem Cut wird sofort abgebrochen.

Tyson-Gegner Jones ätzt: "Wir sind keine Frauen!"

"Das ist was für Frauen", beschwerte sich Jones jr. und stellte klar: "Wir sind keine Frauen, wir sind zwei der Besten." Auch der 51 Jahre alte Jones jr. gehörte zu den ganz Großen, war fünfmal Weltmeister in verschiedenen Klassen. Zu seiner besten Zeit trat er aber gegen Tyson nie an, erst vor drei Jahren beendete der Mann aus Pensacola/Florida seine Profilaufbahn.

Trotz der eindrucksvollen Namen hält der frühere Profi-Boxer Axel Schulz nicht viel von dem Show Act. "Der Kampf ist wie das Promi-Boxen einzuordnen und nicht, wie angekündigt, das größte Comeback der Boxgeschichte", sagte Schulz der Bild-Zeitung und schob nach: "Einen sportlichen Wert gibt es für mich nicht."

Dennoch werden die Kassen klingeln. Beiden Boxern soll bei guten Pay-Per-View-Verkäufen in den USA eine Börse von rund zehn Millionen US-Dollar (8,4 Millionen Euro) garantiert worden sein. In Deutschland muss auch der Sky-Kunde noch 20 Euro drauflegen (Frühbucher bis Freitag: 15 Euro), um den Fight zu sehen.

Viele wollen dabei sein, um zu sehen, was Tyson noch drauf hat. In den 1980-er Jahren startete der Rebell aus Brooklyn eine einmalige Karriere, wurde mit 20 Jahren und 144 Tagen jüngster Weltmeister im Schwergewicht. Dabei prügelte der Pitbull seine Gegner reihenweise aus dem Ring, gewann zwölf seiner ersten 20 Kämpfe durch K.o. in der ersten Runde.

Seltsam, peinlich, sexy: Das sind die legendärsten Sportler-Tattoos aller Zeiten © imago images / ZUMA Press / Bildbryan / Team 2 1/34 Tattoos gehören schon seit Jahren zum festen Bestandteil vieler Sportstars. Von weird über sexy bis hin zu peinlich ist alles dabei - einige schießen sogar komplett über das Ziel hinaus. Wie präsentieren die legendärsten Sportler-Tattoos aller Zeiten. © imago images / MIS 2/34 Das ist doch ... Gregor von den Kickers! Welcher Spieler hat sich die Hauptfigur des Kult-Cartoons denn auf dem linken Arm verewigt? © imago images / MIS 3/34 Es ist ... SASCHA MÖLDERS! Der 35 JAhre alte Stürmer von 1860 München ist bekanntlich ein großer Freund von Körperkunst. Auch das 60er-Wappen trägt Mölders bekanntlich auf dem Körper. © imago images / sportimage 4/34 ANDRE SANTOS: "Niemand kann dir deinen Schmerz nehmen, also lass niemanden deine Fröhlichkeit nehmen". Diesen Spruch trägt der Brasilianer auf seiner Wade. Für eine bestimmte Schrift schien sich der frühere Arsenal-Profi nicht entscheiden zu können ... © imago images / xinhua 5/34 ANDREI KIRILENKO: Gegen Ende seiner 13 Jahre langen NBA-Karriere überlegte sich der Russe noch einmal etwas ganz Besonderes. Für sein allererstes Tattoo ließ er sich kurzerhand seinen WoW-Charakter auf einem Drachen auf den Rücken stechen. Why not? © imago images / Pacific Press Agency 6/34 MARIO BALOTELLI: "Ich bin die Strafe Gottes. Wenn Ihr nicht solch große Sünden begangenen hättet, hätte Gott nicht eine Bestrafung wie mich geschickt", prangt seit 2018 auf Balos Brust. Der Spruch stammt vom berühmten Mongolen-Herrscher Dschingis Khan. © imago images / Icon Smi 7/34 MICHAEL BEASLEY: 2008 wurde Beasley an zweiter Stelle im NBA-Draft von den Heat gepickt und wollte der Welt umgehend verdeutlichen, was er eigentlich für ein "super cooler" Typ ist. Achja, und Gottes Sohn ist er natürlich auch. Klar. © imago images / Icon Smi 8/34 ODELL BECKHAM JR.: Der exzentrische NFL-Star hat aus seinem rechten Bein ein wahres Kunstwerk in sich selbst gemacht. Die Liste an verewigten Promis reicht von Michael Jackson, Prince, Bob Marley über Barack Obama und Malcom X bis hin zu Lil Wayne. © imago images / Focus Images 9/34 ARTUR BORUC: Der mittlerweile 40-Jährige hütete lange Zeit das Tor des Celtic FC, weshalb er sich einen besonderen Spaß erlaubte. Kurzerhand verwandelte er seinen Bauchnabel in den Anus eines Affen, auf dem groß der Schriftzug Rangers prangt. © imago images / Team 2 / Sven Simon 10/34 ROMAN BÜRKI: Christliche Werte stehen beim BVB-Keeper hoch im Kurs, weshalb er diese auch präsent auf seinem Körper trägt: Auf dem unteren Rücken das Vater Unser, das Kreuz im Nacken, Jesus und Maria auf dem Unterarm und die Taube auf der Brust. © imago images / UPI Photo 11/34 CHRIS ANDERSEN: Bei den skurrilsten Tattoos der Sportwelt kommt man an dem ehemaligen Heat-Spieler überhaupt nicht vorbei. Eines seiner jüngsten Werke sind die zwei Totenköpfe auf dem Hinterkopf + dem Spruch "Gebt mir Krieg". Das ist aber nur der Anfang. © imago images / Zuma Press 12/34 In seiner Rookie-Saison mit nur drei sichtbaren Tattoos, wurde es im Laufe seiner Karriere zunehmend schwieriger, überhaupt noch freie Stellen auf seinem Körper zu finden. Alleine seine Arme sind übersäht mit unzähligen bunten Symbolen und Zeichen. © imago images / ZUMA Press 13/34 "Birdman", wie er aufgrund seiner flatternden Armbewegungen nach Dunks genannt wurde, ist einfach ein eigenes Kunstwerk. Ob "FREE BIRD" auf dem Hals, die Phoenix-Flügel auf den inneren Bizeps oder der Totenkopf mit Krone - es ist für jeden etwas dabei. © imago images / Zuma 14/34 CHRIS BOSH: Der ehemalige Co-Star von LeBron James trägt ebenfalls einige sehr große Tattoos auf seinem Rücken. Eine Zeus-artige Figur, ein Adler, ein Tiger, ein Baum, Musiknoten, eine Frau, die einen Schädel hält, das Kolosseum - interessante Mischung. © imago images / Zuma 15/34 DESHAWN STEVENSON: Eigentlich wollte sich der Ex-NBA-Spieler Martin Luther King stechen lassen, aber sein Kollege Gilbert Arenas kam ihm zuvor, weshalb Stevenson kurzerhand auf Abraham Lincoln auswich. Seine Begründung: weil dieser die Sklaven befreite. © imago images / Sportsimage 16/34 ALESSANDRO DIAMANTI + DANIELE DE ROSSI: Während Diamanti wohl eines der unkreativsten Tattoos aller Zeiten trägt, warnt De Rossi seine Gegenspieler schon einmal vor, was ihnen im Spiel blühen dürfte. Sehr verantwortungsbewusst! © imago images / Bildbryan 17/34 INIKA MCPHERSON: Die heute 33-jährige Hochspringerin ist eine der schillerndsten Erscheinungen der Szene. Mehr als 30 Tattoos zieren ihren Körper, darunter auch einige auf dem Kopf und im Gesicht wie beispielsweise der Schriftzug "Royalty". © imago images / Inpho Photography 18/34 Einen besonderen Auftritt legte die US-Amerikanerin bei der Leichtathletik-WM 2017 in London hin, als sie mit einem kurz geschorenen Irokesen-Schnitt und schwarzer Farbe unter den Augen auftrat. © imago images / Bildbryan 19/34 Zwischen 2014 und 2016 wurde McPherson für 21 Monate von allen Wettbewerben gesperrt, nachdem sie positiv auf Kokain getestet wurde. 2020 präsentierte sie sich jedoch wieder in blendender Form. © imago images / Icon SMI 20/34 JASON WILLIAMS: Als weißer, schmächtiger Spieler ist man in der NBA in Sachen Coolness ohnehin noch nicht ganz oben dabei. Wenn man sich "White Boy" (Weißer Junge) auf die Fingerknöchel stechen lässt, macht es das nicht besser. Eher im Gegenteil. © imago images / Icon SMI 21/34 J.R. SMITH: Der Neu-Laker ist eine Kultfigur in der NBA und trägt schon lange den Spitznamen "J.R. Swish" als Anerkennung seiner Fähigkeit, schwierige Dreier zu versenken. Sein "SWISH"-Tattoo auf dem Hals lässt jedoch Raum für Fragen. © imago images / Jan Hübner 22/34 KEVIN GROßKREUTZ: Der ehemalige BVB-Spieler ist bekanntlich sehr heimatverbunden und hat sich deshalb die beeindruckende Skyline Dortmunds auf seine Wade stechen lassen. Böse Zungen würden fragen, ob er sich daran nicht sogar selbst probiert hat. © imago images / Sportfoto Rudel 23/34 Großkreutz wäre aber nicht Großkreutz, hätte er nicht auch seine größten Karriereerfolge irgendwo verewigt. Der Double-Sieg aus Meisterschaft und Pokal 2012 prangt ebenso auf seinem Rücken wie der WM-Pokal von 2014 - auch wenn er keine Minute spielte. © imago images / VI Images 24/34 LIONEL MESSI: Über viele Jahre trug Messi die Nummer 10 auf seinem linken Bein, ehe er diesem überdrüssig wurde und neue Elemente wie die Hände seines Sohnes Thiago, einen Ball, Dolche etc. hinzufügte. Heute überdeckt die schwarze Farbe diese großteils. © imago images / ZUMA 25/34 ALBERTO MORENO: Auffallen um jeden Preis, dachte sich wohl der Spanier vom FC Villarreal, als er sich 2016 einen riesigen Affen mit Kopfhörern, Sonnenbrille und Pistole auf seinen Oberschenkel stechen ließ. Bedeutung: unbekannt! © imago images / Insidefoto 26/34 RADJA NAINGGOLAN: Der Belgier ist ein absolutes Raubein auf dem Feld und trägt seinen Tattoo-Liebe offen zur Schau. Rosen, Knospen, Buddha, Sterne, eine Schlange - die über 30 Tattoos des Abräumers haben allesamt tiefergehende Bedeutungen. © imago images / Philippe Ruiz 27/34 LEROY SANE: Die sportlichen Fähigkeiten des neuen Bayern-Stars sind unbestritten, über seinen Geschmack lässt sich aber streiten. Was er sich dabei dachte, als er sich 2017 sein eigenes Antlitz beim Torjubel auf den Rücken stechen ließ, weiß wohl nur er. © imago images / Icon SMI 28/34 SHAWNE MARRIMAN: Der ehemalige Outside Linebacker trug während seiner NFL-Karriere den Spitznamen "Lights out". Da ihm das aber noch nicht reichte, ließ er sich den Slogan samt bildlicher Darstellungen auf den Arm tattoowieren. Clever! © imago images / UPI Photo 29/34 SCOTT SPIEZIO: Der ehemalige MLB-Profi hat zugegebenermaßen gewaltige Oberarme und trägt seinen sehr spezifischen Frauengeschmack gerne offen zur Schau. Anders ist das übergroße Tattoo auf seinem linken Arm nicht zu erklären. © imago images / The Photo Access 30/34 STEPHEN JACKSON: Der ehemalige NBA-Star schockte 2007 selbst seine Teamkollegen, als er sein neustes Bauchtattoo präsentierte. Es zeigt zwei zum Beten verschränkte Hände, die eine Waffe halten, vor dem Hintergrund eines Kirchenfensters. Sehr speziell. © imago images / VCG 31/34 STEPHON MARBURY: Der ehemalige NBA-Spieler darf einige gewöhnungsbedürftige Tattoos sein Eigen nennen, das Starbury-Logo an der Seite seines Kopfs schießt aber den Vogel ab. Die NBA wollte sogar mal, dass er es abdeckt. © imago images / ZUMA Press 32/34 MIKE TYSON: Iron Mike darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen! Der ehemalige Profiboxer trägt das wohl berühmteste Gesichtstattoo der Welt. Ursprünglich wollte er sich sogar Herzen stechen lassen, um als "Mann der Herzen" berühmt zu werden. © imago images / Nagel / UPI Photo 33/34 Schon vor seinem Gesichtstattoo machte Tyson aber mit ungewöhnlichen Tattoos auf sich aufmerksam. Die Kombination aus Mao Zedong auf seinem Arm und Che Guevara auf seinem Bauch unterstreicht seinen Rebellionscharakter. © imago images / ZUMA 34/34 VINCE YOUNG: Nach einer genialen Rookie-Saison in Tennessee schaffte der ehemalige Quarterback nirgends mehr den Durchbruch. Da er sein Trikot nicht mehr allzu oft tragen sollte, ließ er sich seinen Namen eben im Trikot-Style auf seinen Rücken stechen.

Tyson will es nochmal wissen: "Mehr geben als nehmen"

Doch ein Trainer-Wechsel und private Probleme warfen den Brutalo-Boxer aus der Bahn. Er verprasste 300 Millionen US Dollar, landete 1992 wegen Vergewaltigung für drei Jahre im Knast. 1997 wollte er sich den WM-Titel zurückholen, hatte aber gegen Evander Holyfield keine Chance. Aus Frust biss er Holyfield ein Stück aus dem Ohr - der endgültige Abstieg.

Es folgten schlimme Jahre. "Ich war so zugedröhnt von all den Drogen und schlechtem Koks", sagte er jetzt der Sport-Bild über die Zeit nach seiner Karriere. Doch Tyson fing sich, soll wieder einige Millionen auf dem Konto haben, speckte dank veganer Lebensweise 30 Kilo ab, quälte sich durchs Training und will es nun noch einmal wissen.

"Ich werde vielen Menschen helfen, und mein Vermächtnis wird sein, dass ich mehr gegeben als genommen habe."