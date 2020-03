Boxen - Tyson Fury gegen Deontay Wilder, Kampf III: Termin, Datum

Tyson Fury und Deontay Wilder werden zum dritten Mal gegeneinander boxen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann und wo der erneute Rückkampf stattfinden wird.

Furys Co-Promoter Bob Arum bestätigte den Deal zwischen beiden Boxern ESPN. Zuvor hatte Wilder eine entsprechende Klausel gezogen.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder III: Datum, Termin

Das dritte Duell zwischen den extrovertierten Boxern um den WBC-Gürtel findet am 18. Juli in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas statt. Die Arena ist wie der Madison Square Garden in New York gestaltet und hat eine Kapazität von 16.800 Zuschauern.

Fury gegen Wilder: So lief der zweite Kampf

Fury hatte im zweiten Kampf gegen Wilder durch technischen K.o. in der siebten Runde gewonnen. Das erste Duell im Dezember 2018 war mit einem Remis zu Ende gegangen.

Wilder hatte bereits wenige Tage nach dem Rückkampf eine Erklärung parat. Und seine extravagante Verkleidung beim Walk-in. Das Kostüm habe "mehr als 40 Pfund" (fast 20 kg) gewogen, sagte Wilder. "Ich habe es zehn oder 15 Minuten bevor ich raus bin angezogen." Die Designer hätten "freie Hand" gehabt, "es war ihre Idee." Sein schwarzes Dress hatte Totenkopf-Verzierungen, der 34-Jährige trug eine Gesichtsmaske mit feuerrot umrandeten Augenschlitzen, darüber eine Krone.

Warum boxt AJ nicht gegen Fury oder Wilder?

Die Fury-Seite hatte kurz nach dem Sieg gegen Wilder einen Vereinigungskampf im Schwergewicht gegen Anthony Joshua favorisiert, der die Titel der anderen drei wichtigen Verbände (IBF, WBO und WBA) hält. Da allerdings Wilder eine Klausel auf einen Rückkampf hatte, konnten diese Plänen nicht weiter konkretisiert werden.

AJ gab fast zeitgleich mit Fury/Wilder bekannt, dass er seine Schwergewichtsgürtel gegen Kubrat Pulev am 20. Juni im Tottenham Hotspur Stadium verteidigen wird.

Tyson Fury gegen Deontay Wilder: Die besten Bilder zur Gala des Gypsy Kings © getty 1/18 Tyson Fury hat in seinem 32. Profikampf seinen 31. Sieg gefeiert und sich dank einer dominanten Leistung durch technischen K.o. in der siebten Runde gegen Deontay Wilder durchgesetzt. Doch nicht nur im Boxring überzeugte der Brite. Die besten Bilder. © getty 2/18 Bevor es endlich zur Sache ging, betraten die drei ehemaligen Schwergewichts-Champions Evander Holyfield, Lennox Lewis und Mike Tyson den Ring und wurden abgefeiert. © getty 3/18 Es folgte der triumphale “Einmarsch” von Fury, der auf einem Thron in die Arena getragen wurde. Nachdem er zunächst gemütlich auf seinem Stuhl Platz nahm, … © getty 4/18 … erhob er sich anschließend und winkte seinem Volk zu. © getty 5/18 Im Ring gab der Gipsy King einen ersten Kampfschrei ab und zeigte, dass er bereit für den Kampf ist. Es fehlte nur noch sein Kontrahent. © getty 6/18 Dessen Walk zum Ring war nicht weniger beeindruckend: Gekleidet in einem 31.000 Pfund teuren Kostüm, mit dem Wilder den Black History Month zelebrieren wollte, erinnerte er viele Fans auch an Sauron aus “Herr der Ringe”. © getty 7/18 Von Beginn an dominierte der Brite den Kampf mit seiner linken Führhand, landete Körpertreffer und ließ Wilder nicht zur Entfaltung kommen. © getty 8/18 Es dauerte nicht lange, bis der Bronze Bomber in der dritten Runde zum ersten Mal zu Boden ging, nachdem er von Fury mit einer Rechten hart getroffen wurde. © getty 9/18 Nach einem Körpertreffer mit der Linken wiederholte sich dies in Runde fünf. Wilder war deutlich anzumerken, dass er sich von den Treffern im weiteren Verlauf nicht mehr erholen würde. © getty 10/18 Die siebte Runde sollte die letzte sein. Erst landete der US-Amerikaner erneut am Boden, … © getty 11/18 ... dann nagelte Fury seinen Gegner in der Ringecke fest. © getty 12/18 Assistenz-Trainer Mark Breland warf das Handtuch, Ringrichter Kenny Bayless beendete den Kampf: Sieg nach technischem K.o. für den Gipsy King! © getty 13/18 Während Wilder mit dem Abbruch überhaupt nicht einverstanden war und sich auch Trainer Jay Deas über die Entscheidung seines Assistenten ärgerte, ... © getty 14/18 …. hatte Fury Grund zum Jubeln. © getty 15/18 Von seinem Team ließ er sich auf Schultern tragen, … © getty 16/18 … ehe er auch offiziell zum Sieger des Kampfes und neuem WBC-Weltmeister im Schwergewicht gekürt wurde. © getty 17/18 Zum krönenden Abschluss stimmte er mit Unterstützung der Zuschauer und seine Teams “American Pie” an. © getty 18/18 Und auch Ehefrau Paris wich dem Mann des Tages nicht mehr von der Seite.

Wilder vs. Fury: Der Statistik-Vergleich

Durch den Sieg im zweiten Kampf der beiden Boxen wurde Wilder die erste Niederlage zugefügt. Fury kann weiterhin eine weiße Weste vorweisen.