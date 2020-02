Boxen: Vincent Feigenbutz verliert WM-Kampf gegen Caleb Plant

Profiboxer Vincent Feigenbutz (24) hat den WM-Kampf im Supermittelgewicht gegen IBF-Champion Caleb Plant (USA) verloren. In Nashville unterlag Außenseiter Feigenbutz dem Titelverteidiger durch technischen K.o. in der zehnten Runde.

"Caleb Plant war wirklich schwer zu boxen, es war dennoch ein guter Kampf", sagte Feigenbutz hinterher bei Sport1: "Mir haben immer zehn Zentimeter gefehlt, dazu ist er gut ausgewichen und hat sich seine Pausen genommen. Ich war von der Kondition auch am Ende noch voll da und stand auch fest auf den Beinen, dennoch kann man den Abbruch sicher vertreten."

Plant kontrollierte den Kampf von Beginn an. Feigenbutz agierte mutig, gewann aber keine einzige Runde. Der Karlsruher, der zum erstem Mal in den USA antrat, kommt in 34 Profikämpfen nun auf 31 Siege und drei Niederlagen. Plant gewann alle seine 20 Profikämpfe.