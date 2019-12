Boxen: Wer zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz heute live im TV und Livestream?

Heute Nacht kommt es zum lang erwarteten Rückkampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz, nachdem "The Destroyer" den Briten im Juni überraschend geschlagen hatte. Hier erfahrt ihr alle relevanten Informationen zur Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: Wer überträgt den Kampf im Livestream und TV?

Der Streamingdienst DAZN überträgt den Kampf live und exklusiv in voller Länge in Deutschland, Österreich und der Schweiz, im Fernsehen gibt es keine Übertragung.

Neben diesem Kampf zeigt DAZN noch weitere hochklassige Box-Duelle wie den Fight zwischen Vergil Ortiz und Brad Solomon am Samstag, 14. Dezember. Dazu kommen zahlreiche MMA-Kämpfe sowie viele weitere Sportarten.

Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Joe Healy

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Kampf beginnt am heutigen Samstag, 7. Dezember, voraussichtlich um 21.45 Uhr. Der genaue Beginn hängt dabei auch von der Dauer der Vorkämpfe ab. Diese beginnen um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Ausgetragen wird der Rückkampf im saudi-arabischen Diriyah. Die dortige Diriyah-Arena fasst insgesamt 15.000 Zuschauer. Der erste Kampf hatte noch im New Yorker Madison Square Garden stattgefunden.

Anthony Joshua: Wie kommt er nach der Niederlage zurück?

Lange Zeit galt Anthony Joshua als der neue Dominator im Boxsport. Spätestens mit dem Sieg gegen Wladimir Klitschko sorgte AJ für eine Wachablösung. Zuletzt hielt er die Gürtel der Verbände IBF, WBO, WBA und IBO und hatte eine beeindruckende Bilanz von 21 Siegen in 21 Kämpfen, davon 20 durch K.o. Dann folgte die überraschende Niederlage gegen Ruiz.

Die Motivation habe er seitdem nicht verloren: "Ich genieße es immer noch zu 100 Prozent, weil ich immer noch ständig besser werde." Vielmehr habe er nun sogar mehr Energie, "weil ich jetzt an keinen anderen Gegner mehr denke als an Ruiz".

Anthony Joshua: Die letzten fünf Kämpfe

Datum Gegner Resultat 29. April 2017 Wladimir Klitschko Sieg: TKO 11. Runde 28. Oktober 2017 Carlos Takam Sieg: TKO 10. Runde 31. März 2018 Joseph Parker Sieg nach Punkten 22. September 2018 Alexander Powetkin Sieg: TKO 7. Runde 01. Juni 2019 Andy Ruiz Niederlage: TKO 7. Runde

Andy Ruiz Jr.: Große Überraschung im Hinkampf

Der Sieg von Ruiz im ersten Kampf gegen Joshua war eine große Überraschung, nun ist "The Destroyer" optimistisch, dass ihm beim Rückkampf ähnliches gelingt: "Es fühlt sich gut an. Wisst ihr, ich habe in New York Geschichte geschrieben und ich werde in Saudi-Arabien wieder Geschichte schreiben."

Andy Ruiz: Die letzten fünf Kämpfe

Datum Gegner Resultat 10. Dezember 2016 Joseph Parker Niederlage nach Punkten 10. März 2018 Devin Vargas Sieg: KO 1. Runde 7. Juli 2018 Kevin Johnson Sieg nach Punkten (10 Runden) 20. April 2019 Alexander Dimitrenko Sieg: Aufgabe 5. Runde 1. Juni 2019 Anthony Joshua Sieg: TKO 7. Runde

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Die Fight-Card