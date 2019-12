Anthony Joshua: Stats und Facts zu dem Ausnahmeboxer

Am Samstag will Anthony Joshua seine Schwergewichtstitel der Verbände IBF, IBO, WBO und WBA gegen Andy Ruiz zurückholen. Wir geben Euch vorab alle Fakten und Statistiken zu AJ.

Anthony Joshua: Der Anfang

Nach seinen Auftritten bei Olympia feierte Joshua am 5. Oktober 2013 gegen den Italiener Emanuele Leo in der O2 Arena in London sein Profidebüt.

Er gewann diesen Kampf in der ersten Runde, genau wie die weiteren 13 Kämpfe, ehe er auf Dillian Whyte traf. Gegen Whyte kämpfte Joshua ebenfalls in der O2 Arena, aber der Fight ging über sieben Runden, ehe Joshua seinen Kontrahenten ausknockte.

In der Folge knockte AJ Charles Martin aus, um sich den IBF-Titel zu sichern und auch mit den folgenden Gegnern (Dominic Breazeale und Eric Molina) hatte er keine Probleme.

Was folgte, war der historische Kampf gegen Wladimir Klitschko, dem er den WBA-und IBO-Titel abnahm und diese im Anschluss gegen Carlos Takam, Joseph Parker und Alexander Povetkin verteidigte, ehe er im 23. Kampf gegen Andy Ruiz das Nachsehen hatte.

Anthony Joshua: Siege, Niederlagen, Unentschieden

Mittlerweile steht AJ bei 23 Kämpfen und hat von diesen 22 gewonnen. Alleine die Niederlage gegen Ruiz steht in seiner Bilanz.

21 Siege feierte er durch K.o., fünf sogar in der ersten Runde. Nur Joseph Parker forderte ihn über die gesamte Distanz.

Anthony Joshua: Gewicht, Größe, Reichweite

Joshuas Gewicht hat während seiner Karriere schon stark variiert, aber im ersten Kampf gegen Ruiz brachte er ein Kampfgewicht von 112 Kilogramm auf die Waage.

Der 29-Jährige ist zudem 1,98 Meter groß und hat eine Reichweite von 208 cm.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: der Vergleich

Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. britisch Nationalität US-amerikanisch "AJ" Spitzname "Destroyer" 1,98 Meter Größe 1,88 Meter 2,08 Meter Reichweite 1,88 Meter 22 Siege 33 21 davon durch KO 22 1 Niederlagen 1 Linksauslage Stil Linksauslage

Boxen: Die größten Sensationen der Schwergewichts-Geschichte © getty 1/9 Andy Ruiz hat sich mit seinem Sieg im WM-Fight gegen Anthony Joshua in die Liste der größten Sensationen im Schwergewicht eingereiht. Wer gehört noch dazu? Hier gibt es die Liste… © getty 2/9 19. Juni 1936: Max Schmeling trifft in New York auf den als unschlagbar geltenden Joe Louis. Schmeling hatte beim "Braunen Bomber" zuvor gesehen, dass er seine Linke nach Schlägen hängen ließ. Er nutzt die Schwäche und gewinnt in der 12. Runde durch K.o. © getty 3/9 30. Oktober 1974: Foreman geht als großer Favorit in den "Rumble in the Jungle", hat seine letzten acht Gegner alle in den ersten zwei Runden K.o. geschlagen. Am Ende siegt jedoch Ali, von dem lange Zeit nichts zu sehen war, durch K.o. in der 8. Runde. © getty 4/9 15. Februar 1978: Leon Spinks trifft in seinem erst achten Profikampf auf Jahrhundertboxer Muhammad Ali und besiegt die alternde Legende nach Punkten. Es war der Anfang vom Ende für Ali, auch wenn er sich den Titel noch einmal zurückholt. © imago 5/9 10. Februar 1990: "Iron Mike" Tyson verliert in Tokio überraschend gegen James "Buster" Douglas durch Knockout und muss seine drei Titel abgeben. Es ist die erste Niederlage für den als unschlagbar geltenden Tyson. © getty 6/9 05. November 1994: 20 Jahre nach dem "Rumble in the Jungle" schlägt Altmeister George Foreman in Las Vegas Michael Moorer in der 10. Runde K.o. und krönt sich mit über 45 Jahren zum ältesten Schwergewichts-Champ aller Zeiten. © getty 7/9 22. April 2001: Lennox Lewis besiegt Evander Holyfield, Mike Tyson und Vitali Klitschko, doch im ersten Kampf gegen Hasim Rahman unterschätzt der Weltmeister seinen Gegner und geht in der 5. Runde überraschend zu Boden. © getty 8/9 08. März 2003: Wladimir Klitschko bekommt es mit Corrie Sanders zu tun. Sanders gilt als nicht austrainiert, niemand kann sich vorstellen, dass Klitschko verliert. Doch der „Sniper“ haut Klitschko nach 27 Sekunden in der 2. Runde um und ist Champion. © getty 9/9 28. November 2015: Über neun Jahre ist Wladimir Klitschko ungeschlagener Champion, ehe er in Düsseldorf gegen den unorthodox boxenden Pflichtherausforderer Tyson Fury nach Punkten verliert und seine WM-Titel allesamt abgeben muss.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz live im TV und Livestream

Der Kampf um die Titel der IBF, IBO, WBO und WBA steigt am 7. Dezember in Saudi-Arabien. Geboxt wird in Diriyya nahe der Hauptstadt Riad unter dem Motto "Clash on the Dunes" (Kräftemessen in den Dünen).

Mit einem Einlauf der Kämpfer wird gegen 21 Uhr deutscher Zeit gerechnet.

