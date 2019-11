Boxen: Wer zeigt/überträgt Canelo Alvarez gegen Sergey Kovalev im TV und im Livestream?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag treten Canelo Alvarez und Sergey Kovalev im Halbschwergewicht gegeneinander an. Doch wo wird der Kampf eigentlich übertragen? SPOX hat alle Antworten.

Alvarez gegen Kovalev: Wer zeigt/überträgt den Kampf?

Die einzige Möglichkeit, den Kampf in Deutschland und Österreich legal miterleben zu können, ist mit einem DAZN-Abo. Die Übertragung startet dort um 2 Uhr mit den ersten Vorkämpfen, das Hauptevent zwischen Alvarez und Kovalev wird voraussichtlich gegen 5 Uhr starten. Uli Hebel begleitet das Duell als Kommentator.

Auch neben Boxen hat das "Netflix des Sports" absolute Sport-Highlights im Programm. Egal ob Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Darts, Motorsport Handball, Hockey oder mit der UFC weiteren Kampfsport - für jeden ist etwas dabei.

Das Ganze kostet nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats wahlweise lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr und ist dabei an jedem Monatsende problemlos kündbar.

Boxen: Canelo - Kovalev: Austragungsort und Beginn

Austagungsort ist die knapp 17.000 Zuschauer fassende MGM Grand Garden Arena, eine Mehrzweckhalle im MGM Grand Hotel in Las Vegas, Nevada. Die Vorkämpfe beginnen um 02 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Sonntag - der Fight zwischen Canelo und Kovalev wird voraussichtlich gegen 05 Uhr gestartet.

Saul Alvarez gegen Sergey Kovalev: Vorschau

Für Saul "Canelo" Alvarez geht der Weg in die Geschichtsbücher weiter. Der Mexikaner will heute Nacht in der vierten Gewichtsklasse zum Weltmeister werden. Alvarez hielt bereits im Superwelter-, Mittel- und Supermittelgewicht einen WM-Titel und will dieses Kunststück nun im Halbschwergewicht wiederholen. Der 29-Jährige hat seit sechs Jahren nicht mehr verloren, damals unterlag er Floyd Mayweather. Seitdem konnte er zehn von elf Kämpfen gewinnen. Nun geht es für ihn das erste Mal hoch ins Halbschwergewicht.

Dort fordert er Sergey Kovalev heraus. Der "Krusher" aus Russland gehört zu den besten Halbschwergewichtlern der letzten Dekade und wetteiferte jahrelang mit Andre Ward um den Titel als bester Kämpfer seiner Gewichtsklasse, wobei Ward die beiden Kämpfe für sich entscheiden konnte. In diesem Jahr holte sich Kovalev seinen Gürtel im direkten Rückkampf von Eleider Alvarez zurück und stoppte danach Anthony Yarde.

Canelo Alvarez vs. Sergey Kovalev: Head-to-Head

Saul Alvarez Sergey Kovalev 29 Alter 36 Canelo Spitzname Krusher 55 Kämpfe 38 52 Siege 34 35 Siege durch K.o. 29 1 Niederlagen 3 2 Unentschieden 1 1,75 m Größe 1,82 m 1,79 m Spannweite 1,84 m

Canelo - Kovalev: Die Fightcard im Überblick

Neben dem Hauptkampf zwischen Canelo und Kovalev stehen noch einige anderen Kämpfe auf dem Programm - hier ein Überblick: