EuroBasket 2022 - Erkenntnisse zum DBB-Sieg im Achtelfinale: Berlin ist nicht Köln

Das DBB-Team hat bei der EuroBasket 2022 das Viertelfinale erreicht. Dabei machte Deutschland es sich beim 85:79 gegen Montenegro unnötig schwer - und auch das Publikum hat noch Luft nach oben. Die Erkenntnisse zum Spiel.

1. DBB-Team im Viertelfinale: Hauptsache durch!

Es war schon mal souveräner.

Mit 27 Punkten hatte Deutschland zwischendurch geführt, 3 Punkte waren es noch, als die letzten 24 Sekunden des Spiels anbrachen. Am Ende musste sich das DBB-Team sogar bei den Schiedsrichtern bedanken, die auf der einen Seite ein unsportliches Foul pfiffen und eine sehr ähnliche Aktion auf der Gegenseite nicht - es reichte dann, gerade so.

"Im Endeffekt haben wir den Sieg geholt. Das freut mich natürlich. Aber wir haben echt nicht diszipliniert gespielt", sagte Dennis Schröder nach dem Spiel. "Wir müssen schauen, wie wir in solchen Situationen besser sein können. Wir müssen konsequenter sein."

Das stimmt. Das DBB-Team rechtfertigte in der ersten Halbzeit ganz klar seinen Favoritenstatus, es verlor jedoch fast komplett die Linie. "Wir haben zwei verschiedene Spiele gesehen", sagte Gordon Herbert, auch das stimmte - dabei waren es keine Hexereien, die Montenegro zurück ins Spiel brachten.

Einerseits spielten die Gäste befreit und ohne Druck auf, logischerweise. Sie drückten aufs Tempo und warfen fleißig von draußen, nachdem sie in Halbzeit eins noch reihenweise sehr überschaubare Postup-Versuche ausgepackt hatten. Sie hatten nicht viele gute Schützen, aber insbesondere Kendrick Perry (5/10 Dreier) war vom DBB-Team kaum zu kontrollieren.

Letzte Entscheidung gefallen! Der finale DBB-Kader für die Heim-EM © getty 1/26 Am Donnerstag startet das DBB-Team bei der Heim-EM gegen Frankreich. Nun steht auch das endgültige Aufgebot fest. Wir blicken auf die 12 Spieler, die es für Deutschland richten sollen. © getty 2/26 GUARDS - DENNIS SCHRÖDER | Alter: 28 | Team: zuletzt Houston Rockets/USA | Länderspiele: 56 © getty 3/26 Der Anführer. Seine Explosivität sucht in Europa weiter seinesgleichen auf Guard. Es wird wichtig sein, dass er die richtige Balance zwischen Scoring und Playmaking findet. Dazu muss er auch defensiv den Ton angeben und Druck gegen den Ball machen. © getty 4/26 ANDREAS OBST | Alter: 26 | Team: FC Bayern München | Länderspiele: 43 © imago images 5/26 Deutschlands bester Schütze. Obst besitzt einen traumhaften Wurf und ist deswegen wichtiger Bestandteil der Rotation. Seine Chemie mit Schröder in der Vorbereitung sah richtig gut aus. © getty 6/26 MAODO LO | Alter: 29 | Team: ALBA Berlin | Länderspiele: 73 © getty 7/26 Wenn Schröder rausgeht, schmeißt Lo die Show. Der ALBA-Star ist ein Scorer mit internationaler Klasse und kann sich jederzeit selbst seinen Wurf kreieren. Wird die Second Unit anführen und einen guten Sixth Man abgeben. © imago images 8/26 NICK WEILER-BABB | Alter: 26 | Team: FC Bayern München | Länderspiele: 3 © imago images 9/26 Kurz vor der EM "naturalisiert". Weiler-Babb ist auf Guard Deutschlands bester Verteidiger sein und kann auch mit dem Ball etwas anfangen. Dürfte der Mann für die Spezialaufgaben in der Defense sein (Doncic, Fournier und Co.) © getty 10/26 JUSTUS HOLLATZ | Alter: 21 | Team: CB Breogan/Spanien | Länderspiele: 14 © getty 11/26 Guter Playmaker, der aber noch Probleme beim eigenen Abschluss hat. Hollatz ist noch recht leicht auf der Brust und ist damit defensiv angreifbar. Dennoch: Seine Zeit wird kommen, auch wenn er bei diesem Turnier wenig spielen wird. © getty 12/26 FLÜGEL - FRANZ WAGNER | Alter: 21 | Team: Orlando Magic/USA | Länderspiele: 5 © getty 13/26 Der Alleskönner im Team. Wagner ist für den DBB nicht zu ersetzen. Seine Kombination aus Länge, Skills und Defense ist enorm wertvoll, dazu kann das Küken im Team auch für sich selbst kreieren. Es könnte seine Coming-Out-Party werden. © getty 14/26 NIELS GIFFEY | Alter: 31 | Team: zuletzt Zalgiris Kaunas/Litauen | Länderspiele: 85 © getty 15/26 Hat ein schwieriges Jahr in Litauen hinter sich, beim DBB sind seine Qualitäten dennoch gefragt. Giffey ist ein guter Schütze und defensiv zumindest respektabel. Wird vermutlich die Minuten hinter Wagner sehen. © getty 16/26 CHRISTIAN SENGFELDER | Alter: 27 | Team: Brose Bamberg | Länderspiele: 19 © getty 17/26 Braucht der DBB mehr Offense, ist Sengfelder eine Option. Hat einen guten Wurf und kann auch zum Korb ziehen. Seine defensiven Limitationen sind jedoch eklatant, weswegen er wohl kaum spielen wird. © getty 18/26 BIGS - DANIEL THEIS | Alter: 30 | Team: Indiana Pacers/USA | Länderspiele: 45 © getty 19/26 Wie fit ist er wirklich? Fehlte zuletzt mit einer Knieverletzung, ist jetzt aber doch dabei. Für das gewünschte System mit zwei Bigs ist Theis essentiell, da er das Feld breit machen und den Korb beschützen kann. Versteht sich mit Schröder blind. © getty 20/26 JOHANNES VOIGTMANN | Alter: 29 | Team: ZSKA Moskau/Russland | Länderspiele: 83 © getty 21/26 Der konstanteste Big des DBB. Voigtmann bringt ähnliche Skills wie Theis mit, ist aber noch einmal länger und kann mit Playmaking die Offense am Laufen halten. In manchen Situationen muss er entschlossener werden. © imago images 22/26 JOHANNES THIEMANN | Alter: 28 | Team: ALBA Berlin | Länderspiele: 59 © imago images 23/26 Thiemann steht vor allem für Konstanz. Der Big macht die Drecksarbeit und zeigte auch Ansätze nach Switches. Als dritter Big Man ist er eine richtig gute Option, auch wenn er selten im Rampenlicht steht. © getty 24/26 JONAS WOHLFARTH-BOTTERMANN | Alter: 32 | Team: Hamburg Towers | Länderspiele: 13 © imago images 25/26 Startete oft in der Vorbereitung, am Ende steht WoBo meist nicht auf dem Feld. Ackert stets hart am Brett, doch gegen die Kanten Europas wird er Schwierigkeiten bekommen. Ist Theis fit, werden nur wenige Minuten abfallen. © imago images 26/26 COACH - GORDON HERBERT: Knapp ein Jahr ist der langjährige Frankfurter Coach nun im Amt, seine Bilanz steht bei 10-2. Blickt auf langjährige Erfahrung in der BBL zurück und coachte zeitweise auch sein Heimatland Kanada.

EuroBasket: Zone zieht DBB-Team (fast) den Zahn

Und andererseits veränderten sie ihre Defense. In der ersten Halbzeit verteidigten die Bigs bei jedem Pick'n'Roll weit oben und spielten Deutschland damit in die Karten, immer wieder war die Defense ganz leicht auszuhebeln, gerade im zweiten Viertel. In der zweiten Halbzeit gab es dann auf einmal eine Zonenverteidigung, und das reichte schon.

"Das hat unseren Rhythmus einfach gekillt", gab Maódo Lô zu. "Wir haben aufgehört zu rennen, und das hat sich dann auch auf unsere Defense übertragen." "Wir haben gegen die Zone nicht gut ausgesehen", bestätigte Daniel Theis.

An sich ist es verwunderlich, dass ein auf den meisten Positionen durchaus erfahrenes Team sich so durcheinander bringen lässt, aber so sah es tatsächlich aus: Die Deutschen kamen nicht mehr in die Zone, der Ball lief nicht mehr, es gab mehr Dribbling, mehr Stagnation und generell zu wenig Tempo. Es verselbstständigte sich, Montenegro kam in einen Fluss und es wurde gezittert, was absolut vermeidbar gewesen war.

Nun: Es hat gereicht, das zählt am Ende. Das Viertelfinale ist erreicht, und trotzdem hat Herbert jede Menge Themen, über die er bis Dienstagabend mit seiner Mannschaft reden kann. Denn das hätte gut und gerne auch ins Auge gehen können.