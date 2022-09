EuroBasket 2022: Ein Viertel reicht! DBB-Team fährt nach schwachem Start den zweiten Sieg ein

Deutschland hat auch das zweite Spiel bei der EuroBasket 2022 für sich entschieden. Beim 92:82-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina wackelte das DBB-Team zwar in der ersten Hälfte, nach der Pause übernahmen Dennis Schröder & Co. jedoch die Kontrolle.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der EuroBasket gibt es live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen!

Deutschland lag mit etwas Glück zur Pause nur mit 5 Punkten hinten, dieser Rückstand kippte im dritten Viertel dann fast sofort und wurde nach und nach ausgebaut. Erneut gefiel das DBB-Team als Kollektiv, wieder waren mehrere der besten Scorer Bankspieler.

Schröder kam diesmal auf 18 Punkte (6/17) und 8 Assists, Franz Wagner steuerte ebenfalls 18 Punkte bei, auch wenn seine Spielzeit aufgrund von Foulproblemen genau wie die von Johannes Voigtmann (10) etwas reduziert war. Von der Bank waren vor allem Johannes Thiemann (14, 3/4) und Andreas Obst (13, 3/4 Dreier) stark aufgelegt.

Bei den Bosniern überragten die beiden Stars. NBA-Center Jusuf Nurkic kam auf 21 Punkte und 7 Rebounds, Dzanan Musa (Real Madrid) lieferte 30 Zähler. John Roberson machte kein gutes Spiel, kam am Ende aber dennoch auf 13 Punkte.

Gordon Herbert veränderte seine Starting Five auf der Center-Position, Daniel Theis nahm den Platz von Jonas Wohlfahrt-Bottermann ein und begann neben Schröder, Nick Weiler-Babb, Wagner und Voigtmann. Bei Bosnien-Herzegowina starteten wie schon gegen Ungarn Roberson, Miralem Halilovic, Musa, Aleksandar Lazic und Nurkic.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Deutschland kam nur sehr schleppend in die Partie, einzig Schröder hatte mal zwei Abschlüsse am Korb. Auf der Gegenseite war Musa schwer zu halten, auch Nurkic zeigte in einigen Szenen seine Klasse. Erst durch die Einwechslung von Lô und Thiemann kam mehr Rhythmus ins deutsche Spiel. Kurz vor dem Ende des Viertels schickte Halilovic Thiemann für drei Freiwürfe an die Linie, es endete 18:20 aus deutscher Sicht.

DBB-Team taut in der zweiten Halbzeit auf

Im zweiten Durchgang war zunächst jedoch wieder Bosnien am Drücker, Musa und Gegic verschafften den Gästen wieder eine 9-Punkte-Führung. Voigtmann antwortete, dann legte Obst einen Dreier plus drei Freiwürfe nach. Doch es war wieder nur Stückwerk, die nächsten Punkte markierte wieder Nurkic - nach einem krachenden Dunk waren es 8 Punkte Vorsprung, dann sogar 10. Deutschland kämpfte, nach einem Tip-In von WoBo in der Schlusssekunde der ersten Hälfte ging es mit 42:47 in die Kabinen.

Und nun ging es auf einmal ganz schnell: Voigtmann traf einen Dreier, dann fand ihn Schröder für den Transition-Dunk - und dann legte der Kapitän selbst von Downtown nach, nach einem 8:0-Run war das DBB-Team vorne. Es wurden sogar 12 unbeantwortete Punkte, ehe Nurkic nach fast fünf Minuten endlich wieder für Bosnien scorte. Deutschland ging sogar mit 10 in Führung, als einzigen Wermutstropfen holten sich sowohl Wagner als auch Voigtmann Foul Nr. 4 ab. Doch alles andere passte, nach einem Thiemann-Dreier und Drive von Schröder ging es mit 70:58 ins letzte Viertel.

Deutschland behielt den Fuß zunächst auf dem Gas, nach einem Dreier von Obst wuchs der Vorsprung kurzzeitig auf 17 Punkte. Bosnien gab sich aber noch nicht geschlagen, Roberson von draußen verkürzte rund fünf Minuten vor dem Ende auf -11, anderthalb Minuten später waren es nach einem weiteren Triple sogar nur noch 6 Punkte. Doch enger wurde es nicht. Wagner räumte mit einem sensationellen Block Nurkic ab, Schröder brachte mit drei Freiwürfen wieder Ruhe in die Partie und Deutschland mit 11 nach vorne. Richtig eng wurde es danach nicht mehr, 38 Sekunden vor dem Ende räumte Wagner mit einem Dreier zum +10 die letzten Zweifel aus.

Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft findet bereits am Sonntag statt, um 14.30 Uhr geht es dann gegen Litauen.

Letzte Entscheidung gefallen! Der finale DBB-Kader für die Heim-EM © getty 1/26 Am Donnerstag startet das DBB-Team bei der Heim-EM gegen Frankreich. Nun steht auch das endgültige Aufgebot fest. Wir blicken auf die 12 Spieler, die es für Deutschland richten sollen. © getty 2/26 GUARDS - DENNIS SCHRÖDER | Alter: 28 | Team: zuletzt Houston Rockets/USA | Länderspiele: 56 © getty 3/26 Der Anführer. Seine Explosivität sucht in Europa weiter seinesgleichen auf Guard. Es wird wichtig sein, dass er die richtige Balance zwischen Scoring und Playmaking findet. Dazu muss er auch defensiv den Ton angeben und Druck gegen den Ball machen. © getty 4/26 ANDREAS OBST | Alter: 26 | Team: FC Bayern München | Länderspiele: 43 © imago images 5/26 Deutschlands bester Schütze. Obst besitzt einen traumhaften Wurf und ist deswegen wichtiger Bestandteil der Rotation. Seine Chemie mit Schröder in der Vorbereitung sah richtig gut aus. © getty 6/26 MAODO LO | Alter: 29 | Team: ALBA Berlin | Länderspiele: 73 © getty 7/26 Wenn Schröder rausgeht, schmeißt Lo die Show. Der ALBA-Star ist ein Scorer mit internationaler Klasse und kann sich jederzeit selbst seinen Wurf kreieren. Wird die Second Unit anführen und einen guten Sixth Man abgeben. © imago images 8/26 NICK WEILER-BABB | Alter: 26 | Team: FC Bayern München | Länderspiele: 3 © imago images 9/26 Kurz vor der EM "naturalisiert". Weiler-Babb ist auf Guard Deutschlands bester Verteidiger sein und kann auch mit dem Ball etwas anfangen. Dürfte der Mann für die Spezialaufgaben in der Defense sein (Doncic, Fournier und Co.) © getty 10/26 JUSTUS HOLLATZ | Alter: 21 | Team: CB Breogan/Spanien | Länderspiele: 14 © getty 11/26 Guter Playmaker, der aber noch Probleme beim eigenen Abschluss hat. Hollatz ist noch recht leicht auf der Brust und ist damit defensiv angreifbar. Dennoch: Seine Zeit wird kommen, auch wenn er bei diesem Turnier wenig spielen wird. © getty 12/26 FLÜGEL - FRANZ WAGNER | Alter: 21 | Team: Orlando Magic/USA | Länderspiele: 5 © getty 13/26 Der Alleskönner im Team. Wagner ist für den DBB nicht zu ersetzen. Seine Kombination aus Länge, Skills und Defense ist enorm wertvoll, dazu kann das Küken im Team auch für sich selbst kreieren. Es könnte seine Coming-Out-Party werden. © getty 14/26 NIELS GIFFEY | Alter: 31 | Team: zuletzt Zalgiris Kaunas/Litauen | Länderspiele: 85 © getty 15/26 Hat ein schwieriges Jahr in Litauen hinter sich, beim DBB sind seine Qualitäten dennoch gefragt. Giffey ist ein guter Schütze und defensiv zumindest respektabel. Wird vermutlich die Minuten hinter Wagner sehen. © getty 16/26 CHRISTIAN SENGFELDER | Alter: 27 | Team: Brose Bamberg | Länderspiele: 19 © getty 17/26 Braucht der DBB mehr Offense, ist Sengfelder eine Option. Hat einen guten Wurf und kann auch zum Korb ziehen. Seine defensiven Limitationen sind jedoch eklatant, weswegen er wohl kaum spielen wird. © getty 18/26 BIGS - DANIEL THEIS | Alter: 30 | Team: Indiana Pacers/USA | Länderspiele: 45 © getty 19/26 Wie fit ist er wirklich? Fehlte zuletzt mit einer Knieverletzung, ist jetzt aber doch dabei. Für das gewünschte System mit zwei Bigs ist Theis essentiell, da er das Feld breit machen und den Korb beschützen kann. Versteht sich mit Schröder blind. © getty 20/26 JOHANNES VOIGTMANN | Alter: 29 | Team: ZSKA Moskau/Russland | Länderspiele: 83 © getty 21/26 Der konstanteste Big des DBB. Voigtmann bringt ähnliche Skills wie Theis mit, ist aber noch einmal länger und kann mit Playmaking die Offense am Laufen halten. In manchen Situationen muss er entschlossener werden. © imago images 22/26 JOHANNES THIEMANN | Alter: 28 | Team: ALBA Berlin | Länderspiele: 59 © imago images 23/26 Thiemann steht vor allem für Konstanz. Der Big macht die Drecksarbeit und zeigte auch Ansätze nach Switches. Als dritter Big Man ist er eine richtig gute Option, auch wenn er selten im Rampenlicht steht. © getty 24/26 JONAS WOHLFARTH-BOTTERMANN | Alter: 32 | Team: Hamburg Towers | Länderspiele: 13 © imago images 25/26 Startete oft in der Vorbereitung, am Ende steht WoBo meist nicht auf dem Feld. Ackert stets hart am Brett, doch gegen die Kanten Europas wird er Schwierigkeiten bekommen. Ist Theis fit, werden nur wenige Minuten abfallen. © imago images 26/26 COACH - GORDON HERBERT: Knapp ein Jahr ist der langjährige Frankfurter Coach nun im Amt, seine Bilanz steht bei 10-2. Blickt auf langjährige Erfahrung in der BBL zurück und coachte zeitweise auch sein Heimatland Kanada.

Die wichtigsten Statistiken

Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina 92:82 (BOXSCORE)

Beide Teams trafen in Halbzeit eins 3/9 von der Dreierlinie. Klare Vorteile hatten die Bosnier aus dem Zweierbereich - immer wieder kamen sie durch recht simple Pick'n'Rolls in Korbnähe und konnten dort körperliche Vorteile ausspielen. 15/25 FG trafen sie in Halbzeit eins (GER: 11/21), hinzu kamen 14 Freiwürfe, die sie allerdings nicht sehr gut trafen (nur 7 Treffer).

Zudem sah auch ihr Prozess offensiv besser aus. Die Gäste kamen schneller und leichter in ihre Offense, gerade Musa gefiel als Playmaker. Ihren 18 Field Goals gingen in Halbzeit eins 12 Assists voraus, bei nur 3 Ballverlusten. Bei Deutschland war die Assist/Turnover-Rate sogar negativ (6 zu 7). Nur 5 Punkte Unterschied waren zu diesem Zeitpunkt durchaus glücklich aus deutscher Sicht.

Das Spiel kippte im dritten Viertel dann nahezu komplett (28:13 für DBB-Team). Auf einmal nutzten die Deutschen ihre Schnelligkeitsvorteile weitaus mehr aus und passten auf den Ball auf, auf der Gegenseite kam die Hilfe schneller und Bosnien hatte auf einmal kaum noch Abschlüsse in Korbnähe. Nicht zuletzt war nun aber auch die Dreierlinie ein riesiger Unterschied. Deutschland kam am Ende auf 11/26 Triples, die Gäste nur auf 6/24.

Schon gegen Frankreich dominierten die Reservisten die Partie, das war wieder der Fall - das Bankduell ging mit 42:11 an Deutschland. Lô hielt sich dabei diesmal als Scorer zurück, dafür war Thiemann erneut fast makellos unterwegs, Obst fand seinen Wurf wieder - und auch WoBo gefiel zeitweise durch seine Arbeit am offensiven Brett.

Der Star des Spiels: Franz Wagner

Konnte wegen Foulproblemen nur 22 Minuten spielen, diese nutzte er aber exzellent, vor allem in der zweiten Halbzeit. Beim Drive neben Schröder der mutigste Spieler, mit einigen sehenswerten Finishes - und mit dem Block gegen Nurkic sowie mehreren Crunchtime-Punkten auch spielentscheidend. Ganz starke Vorstellung des Magic-Forwards.

Der Flop des Spiels: John Roberson

Dem kleinen Guard gelang offensiv lange nicht viel, auch wenn im letzten Viertel noch zwei Dreier fielen. Das Playmaking lieferte ohnehin vor allem Musa, aber Roberson konnte die Freiräume dann nicht nutzen - er traf bloß vier seiner zwölf Würfe (3/9 Dreier). Auch defensiv teilweise mit großen Problemen.

Die Szene des Spiels

Die deutsche Mannschaft wackelte, aber sie fiel nicht - nicht zuletzt dank Wagner. Kurz vor dem Ende postete Nurkic auf, drehte sich, hatte scheinbar freie Bahn. Aber dann kam Wagner und räumte das Bosnian Beast am Korb ab! Auf der anderen Seite stellte Schröder mit Freiwürfen auf +11 - das Spiel war entschieden.