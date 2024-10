WNBA: Leonie Fiebich und Nyara Sabally greifen mit New York Liberty nach dem Titel

Im vierten Halbfinale nutzte das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen durch ein 76:62 bei Titelverteidiger Las Vegas Aces den zweiten Matchball zum Einzug ins Finale. Im Vorjahr hatte New York die Finalserie gegen Las Vegas 1:3 verloren, nun ging das Halbfinale (best of five) mit 3:1 an die Liberty.

Im Finale trifft das Team aus dem Big Apple auf die Minnesota Lynx oder Connecticut Sun. Vor dem vierten Duell steht es 2:1 für die Lynx.

Fiebich war am Sonntag früh mit drei Fouls belastet, ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Am Ende kam die 24-Jährige in gut 28 Spielminuten auf elf Punkte und sieben Rebounds. Sabally wurde wie zuletzt nicht eingesetzt. Topscorerin beim Vizemeister war Sabrina Ionescu mit 22 Punkten, Superstar Breanna Stewart gelang mit 19 Punkten und 14 Rebounds ein Double-Double.

Zuletzt war Neuling Fiebich ins All-Rookie-Team gewählt worden, nun winkt der ganz große Wurf. WNBA-Gründungsmitglied New York wartet noch auf seinen ersten Titel.