Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat einen Fehlstart in die Play-offs der Bundesliga hingelegt. Der Titelverteidiger verlor am Samstag zum Auftakt der Viertelfinalserie gegen die Würzburg Baskets in eigener Halle mit 65:78 (38:40). Drei Siege sind für das Weiterkommen nötig.

Der Vierte und der Fünfte der abgelaufenen Hauptrunde lieferten sich ein intensives Duell, erst im Schlussviertel konnten sich die Baskets leicht absetzen. Point Guard Otis Livingston, MVP der regulären Saison, verhalf den Würzburgern mit 22 Punkten zum Sieg. Das nächste Duell der Best-of-five-Serie findet am Montag (19 Uhr/Dyn) ebenfalls in Ulm statt.

