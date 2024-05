"Der ultimative Lebensmoment": Bundestrainer Gordon Herbert verlässt den DBB - neue Aufgabe in der Bundesliga?

© getty

Gordon Herbert: Perfekter Abschluss bei Olympia?

Zum Abschluss seines auf drei Jahre angelegten Plans wäre Olympia-Edelmetall, die dritte Medaille in drei Jahren, nur folgerichtig. Beim Turnier in Lille und Paris, wo Deutschland in der Gruppenphase auf Gastgeber Frankreich, Japan und einen Qualifikanten trifft, wird das Herbert-Team diesmal jedoch von Beginn an zu den Favoriten gehören. Und das, obwohl die USA mit den Basketball-Avengers um Superstar LeBron James anrücken.

Auch im Verband träumen sie von einem glänzenden "Goodbye". "Wer Gordie kennt, der weiß, dass er sich mit vollem Einsatz und mit voller Leidenschaft auf die Vorbereitung der Olympischen Spiele stürzen wird. Es wäre doch toll, wenn unsere gemeinsame Zeit mit einem weiteren Ausrufezeichen enden könnte", sagte Weiss.

Gordon Herbert noch einmal im Konfettiregen, noch einmal mit pochendem Herzen auf dem Hallenboden. Es wäre der perfekte Abschied.