Bayern nach EuroLeague-Aus zurück in der Erfolgsspur - Alba baut Superserie aus

Basketball-Pokalsieger Bayern München ist nach seinem schon endgültigen Vorrunden-As in der EuroLeague in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Zwei Tage nach der 75:82-Heimniederlage gegen das griechische Spitzenteam Panathinaikos Athen fuhr das Team von Trainer Pablo Laso gegen den Tabellenelften Löwen Braunschweig mit einem deutlichen 91:61 (44:31) seinen vierten Liga-Sieg nacheinander ein und festigte durch den Pflichtsieg sieben Spieltage vor Hauptrunden-Ende seine Tabellenführung. Hinter Münchens erstem Verfolger Niners Chemnitz (bereits am Samstag 80:66 gegen Champions-League-Gewinner und Vizemeister Telekom Baskets Bonn) sicherte sich der ehemalige Serienmeister Alba Berlin als vierte Mannschaft bereits mindestens die Teilnahme an den Play-Ins. Durch seinen 100:91 (55:44)-Erfolg gegen Play-off-Anwärter MHP Riesen Ludwigsburg und die Niederlagen von Braunschweig sowie Ex-Champion Bamberg Baskets (90:106 bei Titelverteidiger ratiopharm Ulm) ist der drittplatzierte Hauptstadt-Klub nicht mehr aus den Top 10 der Tabelle zu verdrängen.

