"Nicht mal meine verf***te Frau": FC Bayern München zensiert eigenen Trainer wegen Schimpftirade

Der FC Bayern München hat keine Chance mehr auf die Playoffs in der EuroLeague, gegen die Schwergewichte des europäischen Basketballs waren die Bayern meist chancenlos. So auch gegen Real Madrid im Januar. Die neue Doku von MagentaSport gewährt dabei Einblicke in die Kabinenansprache und zeigt Coach Pablo Laso mit einer wahren Schimpftirade, die sogar zensiert werden musste.

