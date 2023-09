Basketball-WM 2023: Schröder-Theis-Zoff während Slowenien-Spiel - Bundestrainer Herbert verteilt Denkzettel

Während der WM-Partie gegen Slowenien sind Daniel Theis und Dennis Schröder in einer Auszeit aneinandergeraten. Beide wurden in der Folge von Coach Gordon Herbert zeitweise auf die Bank gesetzt.

Es lief nicht rund beim DBB-Team im ersten Viertel gegen Slowenien. Beim Stand von 11:17 aus deutscher Sicht flogen in einer Auszeit die Fetzen zwischen Dennis Schröder und Daniel Theis.

"Ich habe, seit du 14 Jahre alt bist, das Beste aus dir herauszukriegen versucht. Mache ich das gerade nicht?", sagte der Point Guard zu Theis. Mehr war nicht zu hören im TV, kurz darauf schritt Bundestrainer Gordon Herbert ein.

"Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Wir haben eine Auszeit, setz dich hin", entgegnete Herbert Schröder, der diese Anweisung aber zunächst ignorierte und sagte: "Fass mich nicht noch einmal an."

Herbert blieb dennoch hart, ignorierte Schröder und zeichnete das nächste Play auf. Sowohl Schröder als auch Theis mussten in der Folge auf der Bank schmoren. Erst Mitte des zweiten Viertels kehrten beide zurück, zuvor standen sie Arm in Arm an der Seitenlinie.

Schröder und Theis kennen sich schon seit ihrer Jugend und durchliefen gemeinsam die Nachwuchsmannschaften in Braunschweig, bevor sich ihre Wege trennten. In der Nationalmannschaft trafen sich die beiden NBA-Profis dennoch häufig wieder, das Schröder-Theis-Pick'n'Roll ist eines der besten Plays des DBB bei dieser WM.