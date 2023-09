Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet heute gegen Slowenien ihr zweites WM-Zwischenrundenspiel. SPOX tickert das Spektakel live mit.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Das Viertelfinale hat das DBB-Team bereits in der Tasche, doch auf welchem Platz wird man die Zwischenrunde beenden - eins oder zwei? Das gilt es heute im Duell gegen Slowenien zu klären. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Deutschland vs. Slowenien: Basketball WM 2023 heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Beide Nationen spielen bislang ein makelloses Turnier, sowohl die Deutschen als auch die Slowenen konnten all ihre Spiele gewinnen. So ist es keine Überraschung, dass beide Teams auch schon einen Platz im Viertelfinale sicher haben. Zu klären gibt es also nur mehr, wer die Gruppe K auf Platz eins beendet.

vor Beginn Die Action in der Okinawa Arena in Okinawa (Japan) geht um 13.10 Uhr deutscher Zeit los.

vor Beginn Willkommen zum FIBA Basketball World Cup 2023! Am 2. Spieltag der Zwischenrunde stehen sich in der Gruppe K das DBB-Team und die von Luka Doncic angeführte slowenische Auswahl gegenüber.

Deutschland vs. Slowenien: Basketball WM 2023 heute im TV und Livestream

MagentaSport bietet die Partie - wie alle Spiele mit deutscher Beteiligung - kostenlos an. Vorberichte zum Spiel werden bereits ab 12 Uhr angeboten, das MagentaSport-Personal bilden dabei:

Kommentar: Michael Körner

Michael Körner Moderation: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Co-Kommentar: Pascal Roller

Pascal Roller Experten: Ireti Amojo & Per Günther

Ireti Amojo & Per Günther Reporter vor Ort: Benni Zander

Basketball WM 2023, Zwischenrunde: Die Tabelle der Gruppe K