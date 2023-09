Basketball-WM 2023: Das sind die potenziellen Gegner des DBB-Teams im Viertelfinale

Deutschland steht vor dem letzten Spiel der Zwischenrunde bereits im Viertelfinale, gegen Slowenien wird nur noch der Gruppensieger ermittelt. Wer sind die potenziellen Gegner des DBB im Viertelfinale?

Die Rechnung ist simpel. Gewinnt Deutschland gegen Slowenien, ist das DBB-Team Gruppensieger und trifft dann auf den Zweiten aus der Gruppe L. Erleidet die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder aber eine Niederlage, geht man als Zweiter ins Viertelfinale und muss sich mit dem Ersten der Gruppe L messen.

Allerdings ist in dieser Gruppe noch alles möglich. Jedes der vier Teams kann die Gruppe noch gewinnen. So sieht es im Moment aus:

Basketball-WM 2023: Die Gruppe L im Überblick

Platz Team Bilanz Korbverhältnis 1 Kanada 3-1 +107 2 Spanien 3-1 +63 3 Brasilien 3-1 +39 4 Lettland 3-1 +20

Die Spiele am heutigen Tag in dieser Gruppe sind die folgenden:

Uhrzeit Begegnung 11.45 Uhr Brasilien vs. Lettland 15.30 Uhr Spanien vs. Kanada

Im Prinzip handelt es hier bereits um K.o.-Spiele. Die beiden Sieger dieser Spiele ziehen ins Viertelfinale ein, die Verlierer müssen die Koffer packen.

© getty

Basketball-WM 2023: Wer wird der deutsche Gegner im Viertelfinale?

Zu erwähnen ist auch, dass das Korbverhältnis keine Rolle spielen wird. Vielmehr ist der direkte Vergleich entscheidend. Kanada hat Lettland geschlagen, aber eine Pleite gegen Brasilien einstecken müssen, während die Spanier zwar die Südamerikaner besiegt haben, jedoch gegen Lettland patzten. Das alles ist wichtig für den Hinterkopf und die folgenden Szenarien:

Brasilien wird Erster, wenn ...

... sie gegen Lettland gewinnen und Kanada Spanien schlägt.

Brasilien wird Zweiter, wenn ...

... sie gegen Lettland gewinnen und Spanien Kanada schlägt

Lettland wird Erster, wenn ...

... sie gegen Brasilien gewinnen und Spanien Kanada schlägt

Lettland wird Zweiter, wenn ...

... sie gegen Brasilien gewinnen und Kanada Spanien schlägt

Kanada wird Erster, wenn ...

... sie gegen Spanien gewinnen und Lettland Brasilien schlägt

Kanada wird Zweiter, wenn ...

... sie gegen Spanien gewinnen und Brasilien Lettland schlägt

Spanien wird Erster, wenn ...

... sie gegen Kanada gewinnen und Brasilien Lettland schlägt

Spanien wird Zweiter, wenn...

... sie gegen Kanada gewinnen und Lettland Brasilien schlägt

Basketball-WM 2023: Wann finden die Viertelfinals statt?

Egal gegen wen Deutschland spielen wird, die Partie findet auf jeden Fall am Mittwoch, den 6. September statt. Zwei Spiele sind bereits einen Tag vorher angesetzt, diese Mannschaften weilen aber bereits auf den Philippinen, während die Teams der Gruppen K und L derzeit noch in Okinawa/Japan bzw. Jakarta/Indonesien sind. Die genauen Tip-Off-Zeiten stehen noch nicht fest.

Datum Uhrzeit Begegnung 5. September tba I1 vs. J2 5. September tba J1 vs. I2 6. September tba K1 vs. L2 6. September tba L1 vs. K2

Basketball-WM 2023: Welche Teams sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert?

Neben Deutschland und Slowenien haben auch die USA und Litauen in der Gruppe J ihr Ticket für das Viertelfinale gelöst. Ab 14.40 Uhr spielen diese Mannschaften im direkten Duell den Gruppensieger aus. Völlig offen ist die Situation dagegen wie angesprochen in der Gruppe L, aber auch in Gruppe I ist weiterhin alles möglich. Hier werden sich die Sieger aus Italien vs. Puerto Rico und Dominikanische Republik vs. Serbien für die Runde der letzten Acht qualifizieren.