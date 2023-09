Die Zwischenrunde der Basketball-WM 2023 ist beendet - die K.o.-Runde kann beginnen. Wann es stattfindet und welche Teams es ins Viertelfinale geschafft haben, erfahrt ihr hier.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Die Zwischenrunde ist seit dem 3. September vorbei, acht Teams verbleiben bei der Basketball-WM. Auch Deutschland ist erstmals seit 2006 wieder dabei. Insgesamt ist es nach 2002 und 2006 die dritte Teilnahme an der Runde der letzten Acht.

Basketball-WM 2023: Wann findet das Viertelfinale statt?

Die ersten Spiele werden bereits am Dienstag, den 5. September stattfinden. Deutschland greift dagegen erst einen Tag später wieder ins Geschehen ein, da das DBB-Team erst einmal auf die Philippinen nach Manila reisen muss. Am Dienstag spielen dagegen nur Mannschaften, welche bereits in der Gruppenphase sowie in der Zwischenrunde auf den Philippien aktiv waren.

Basketball-WM 2023: Wer ist der deutsche Gegner?

Das wird erst am späten Nachmittag nach der Partie zwischen Kanada und Spanien feststehen. Möglich sind Lettland oder Spanien. Hier werden die Szenarien genauer erklärt

Basketball-WM 2023: Der Spielplan im Viertelfinale

Datum Uhrzeit Begegnung 5. September tba tba 5. September tba tba 6. September tba tba 6. September tba tba

Basketball-WM 2023: Das Viertelfinale im TV und Livestream

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft wird es erneut kostenlos bei MagentaSport zu sehen geben. Eine Übertragung im TV wird es dagegen nicht geben, sowohl RTL als auch die Öffentlich-Rechtlichen erklärten gegenüber der Bild, dass sie im weiteren Verlauf des Turniers keine Sublizenz von MagentaSport erwerben wollen.

Die restlichen Viertelfinals laufen dann ebenfalls bei MagentaSport, dafür wird jedoch ein Abo benötigt. Im Moment kann ein solches für 12,95 Euro im Monat erworben werden, Kunden der Telekom müssen lediglich 7,95 Euro monatlich berappen.

Basketball-WM 2023: Alle Infos zum Turnier

Wettbewerb: FIBA World Cup 2023

Datum: 25. August bis 10. September 2023

Gastgeber: Philippinen, Indonesien, Japan

Titelverteidiger: Spanien

Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Basketball-WM: Die Sieger der vergangenen Turniere