Basketball-WM 2023: Team USA kassiert gegen Litauen erste Niederlage

Die USA haben die erste Niederlage beim FIBA Basketball World Cup einstecken müssen. Gegen Litauen unterliegen die NBA-Stars mit 104:110. Die USA waren wie Litauen vor der Partie schon für das Viertelfinale qualifiziert, nun wartet dort Italien.

Gegen Montenegro kamen die USA noch mit dem Schrecken davon, gegen Litauen erwischte es die US-Boys dann aber doch. Erneut hatten die US-Amerikaner riesige Probleme beim Rebound und gaben 18 Offensiv-Rebounds her. Im Unterschied zu Montenegro trafen die Litauer dazu deutlich besser von draußen.

Das Land aus dem Baltikum führte bereits im ersten Viertel dank eines Blitzstarts mit bis zu 21 Punkten und konnte den Vorsprung am Ende noch über die Zeit retten, auch wenn die US-Amerikaner durch einen 13:0-Lauf zum Start der zweiten Halbzeit wieder in Schlagdistanz kamen. In Führung gehen konnten die US-Amerikaner aber nicht mehr, näher als -4 kamen sie nicht mehr heran. Nur in den letzten Sekunden wurde es noch einmal kribbelig, als Mikal Bridges 10 Sekunden vor dem Ende noch einmal auf -1 hätte verkürzen können, doch der Dreier klatschte nur auf den Ring.

Stattdessen versenkten die Litauer im vierten Viertel durch Ignas Brazdeikis oder Mindaugas Kuzminskas wichtige Dreier und überlebten so auch eine Phase, in der ihr Star Jonas Valanciunas mit Foulproblemen auf der Bank schmoren musste. Litauen versenkte 56 Prozent seiner Dreier (14/25 3P), die besten Scorer waren Vaidas Kariniauskas (15), Jonas Valanciunas (12) und Kuzminskas (14). Insgesamt punkteten sieben Litauer zweistellig. Für Team USA kam Anthony Edwards auf 35 Punkte (14/25 FG), danach folgten Jalen Brunson sowie Mikal Bridges (je 14), während Jaren Jackson Jr. und Austin Reaves ausfoulten (Hier geht es zum Boxscore).

Die USA beenden damit die Gruppe auf Platz zwei, während Litauen neben Deutschland als einziges Team ungeschlagen bei dieser WM bleibt. Die USA treffen nun im Viertelfinale auf Italien, die sich zusammen mit Serbien aus der Gruppe I qualifizierten. Die Serben treffen ebenfalls am 5. September auf die Litauer.

Auch für Deutschland hat die Niederlage der USA Auswirkungen. Statt im Finale könnte es nun schon im Halbfinale zum Clash zwischen den Vereinigten Staaten und dem Team von Bundestrainer Gordon Herbert kommen, vorausgesetzt Deutschland und die USA gewinnen ihre Spiele im Viertelfinale.

