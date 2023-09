Basketball-WM 2023: USA-Coach Steve Kerr hält Deutschland für das beste Team der Weltmeisterschaft

Die USA treffen im Halbfinale der Basketball-WM auf Deutschland. Head Coach Steve Kerr hat großen Respekt für das DBB-Team und fürchtet vor allem Franz Wagner.

"Wir werden auf dem höchsten Niveau spielen müssen, mit viel Leidenschaft, so wie wir es gegen Italien getan haben. Anders werden wir Deutschland nicht schlagen", erklärte Head Coach Steve Kerr vor dem Halbfinale gegen den DBB am Freitag (14.40 Uhr). Für den Coach der Warriors sei Deutschland bislang "das beste Team im Turnier" gewesen.

"Sie sind eine echte Einheit, werden gut gecoacht, sind eingespielt und haben ein sehr, physisches und starkes Team", lobte Kerr weiter. Demnach werde das Spiel gegen Deutschland ganz anders als noch gegen Italien sein, als die USA mit 100:63 über die Squadra Azzurra hinwegwalzte.

"Deutschland hat viel mehr Power unter dem Korb", befand der Coach. "Wenn du dann switchst, werden sie versuchen, den Ball in den Post zu werfen und dort zu scoren. Da müssen wir aufpassen und es besser machen als beim letzten Mal gegen sie."

In der Vorbereitung auf die WM trafen die beiden Teams bereits in Abu Dhabi aufeinander, damals setzten sich die NBA-Stars nach einer späten Aufholjagd mit 99:91 durch, obwohl Deutschland die ersten gut 27 Minuten der Partie kontrolliert hatte. Besonderen Fokus will Kerr auf Franz Wagner legen, der gegen Lettland im Viertelfinale sein Comeback gab und mit 16 Punkten einer der Matchwinner für den DBB war.

"Wir wissen wie gut und variabel er ist. Wir kennen sein Spiel, unsere Jungs werden auf ihn vorbereitet sein, weil er wirklich sehr talentiert ist." Noch haben die USA noch nie gegen Deutschland verloren, bei großen Turnieren setzte es zuletzt bei den Weltmeisterschaften 2002 (87:104) sowie 2006 (65:85) und bei Olympia 2008 (57:106) klare Niederlagen.

