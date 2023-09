Basketball-WM 2023: Luka Doncic macht schwere Vorwürfe gegen Schiedsrichter nach Niederlage gegen Kanada

Luka Doncic und Slowenien haben den Einzug ins Halbfinale gegen Kanada verpasst. Der Superstar der Dallas Mavericks wird im vierten Viertel disqualifiziert. Nach der Partie zeigt sich der 24-Jährige einsichtig, beschuldigte aber auch noch einmal die Referees.

"Jeder weiß, warum ich frustriert bin. Spiele für die Nationalmannschaft sind für mich sehr emotional und oft kann ich mich dabei nicht kontrollieren", sagte Doncic, der im Viertelfinale 26 Punkte (8/20 FG) auflegte, aber die Niederlage seiner Slowenen nicht verhindern konnte.

"Einer der Schiedsrichter meinte zu einem meiner Mitspieler: 'Wir werden heute keine Fouls pfeifen, weil er sich sowieso beschweren wird'", berichtete der Spielmacher. "Ich finde das nicht in Ordnung. Ich weiß, dass ich mich viel beschwere, aber das ist nicht fair. Sie haben mich heute sehr physisch bespielt."

Insgesamt zog Doncic in knapp 30 Minuten Einsatzzeit acht Fouls und marschierte dabei siebenmal an die Freiwurflinie. Während der Partie blickte Doncic mehrfach in Richtung der Ehrentribüne, wo zahlreiche FIBA-Verantwortliche saßen und machte dabei auch die berühmte Money-Geste.

Unterstützung bekam Doncic von Head Coach Aleksandar Sekulic. "Es ist schwer, dein Spiel zu spielen, wenn du ständig Schubser abbekommt. Wir versuchen ihm da zu helfen, aber weil er so oft den Ball in der Hand hat, ist es nicht leicht (...). Ich weiß, dass es nicht schön aussieht, aber es ist sehr kompliziert." Sekulic sprach auch davon, dass es bei diesem Turnier einige Verantwortliche gäbe, die "uns nicht mögen."

Sowohl Sekulic als auch Doncic zeigten sich gegenüber Kanada aber als faire Verlierer. "Glückwunsch an Kanada, sie haben großartig und physisch gespielt", sagte Doncic. "Sie haben in SGA einen der besten Spieler der Welt und es war enorm schwer, ihn zu verteidigen. Ich bin stolz auf mein Team, weil jeder alles gegeben hat."

