Im Viertelfinale der Basketball WM 2023 kommt es heute zum Match zwischen Kanada und Slowenien. SPOX begleitet Euch per Liveticker durch die Partie.

Basketball WM 2023 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Gesamt Kanada 0 - - - 0 Slowenien 0 - - - 0

Kanada vs. Slowenien: Basketball WM 2023 JETZT im Liveticker - Start 1. Viertel

1.: Spielbeginn.

Kanada vs. Slowenien: Basketball WM 2023 JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beiden Nationen begegnen sich heute im Rahmen der WM zum ersten Mal. Die Teams haben das Parkett betreten und werfen sich noch ein wenig warm. In wenigen Minuten geht es dann auch schon los. Die Stimmung in der Halle steigt.

Vor Beginn: Werfen wir einen kurzen Blick auf die Key-Player von beiden Teams. Kanada verfügt angeführt von OKC-Star Shai Gilgeous-Alexander über das ausgeglichenere Team. Mit R.J. Barrett, Dwight Powell, Luguentz Dort, Dillon Brooks und Kelly Olynyk stehen jede Menge NBA-Power und verschiedenste Qualitäten zur Verfügung. Slowenien hingegen ist natürlich ziemlich abhängig von Luka Doncic, der jedoch zu den stärksten Spielern weltweit zählt und ein Team im Alleingang tragen kann. Zu den wichtigsten Rollenspieler zählen Center Mike Tobey und Guard Klemen Prepelic.

Vor Beginn: Die Slowenen konnten ihre drei Spiele in der zugegebenermaßen nicht ganz so prominent besetzten Gruppe F gegen Georgien, Kap Verde und Venezuela ungefährdet gewinnen. Im Anschluss zeigten Doncic und Co mit den Australiern aber auch einem ambitionierten Team die Grenzen auf. Demnach konnte sich das Team gegen Deutschland eine recht klare 71:100-Pleite leisten, um als Gruppen-Zweiter ins Viertelfinale einzuziehen. Das DBB-Team wird im Übrigen auch heute ein sehr genaues Auge auf die Slowenen haben. Scheitern diese nämlich heute an Kanada, wäre Deutschland vorzeitig für die Olympischen Spiele von Paris qualifiziert.

Vor Beginn: Team Kanada ist mit drei klaren Erfolgen gegen Frankreich, Libanon und Lettland sehr souverän und überzeugend in die WM gestartet. Im Anschluss folgte jedoch eine überraschende Pleite gegen Brasilien und auch Spanien konnte man nur mit Ach und Krach 88:85 besiegen. Dadurch stand jedoch letztlich der Einzug ins Viertelfinale als Gruppensieger fest. Das mit NBA-Stars gespickte Team muss sich heute aber wahrscheinlich wieder ein wenig steigern, damit es seiner leichten Favoritenstellung in diesem Viertelfinale gerecht werden kann.

Vor Beginn: Slowenien gewann ihre ersten vier Spiele der WM - und dann kam Deutschland. Gegen ein bockstarkes DBB-Team unterlagen sie jüngst deutlich mit 71:100.

Vor Beginn: Die Kanadier sind in ihrem bisherigen Turnierverlauf durchaus solide: Auf dem Papier sind es bislang vier Siege und eine Niederlage. Nur gegen die Brasilianer mussten sie sich bei dieser WM geschlagen geben.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels von Kanada gegen Slowenien!

Kanada vs. Slowenien: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Kanada vs. Slowenien

Kanada vs. Slowenien Wettbewerb: FIBA Basketball World Cup 2023

FIBA Basketball World Cup 2023 Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 06. September 2023

06. September 2023 Uhrzeit: 14.30 Uhr (MEZ)

14.30 Uhr (MEZ) Ort: Mall of Asia Arena (Pasay)

Mall of Asia Arena (Pasay) Liveticker: SPOX

Kanada vs. Slowenien: Die Viertelfinals in der Übersicht