Basketball-WM 2023 - Deutschland "schlafwandelt" zum Blowout: An Luka Doncic will noch niemand denken

Trotz der vielleicht schlechtesten Vorstellung im Turnier hat Deutschland das Ticket für das Viertelfinale gebucht. Nun wartet Slowenien mit Luka Doncic. Der Bundestrainer ist dennoch nur bedingt zufrieden.

Aber selbst im Schlummermodus fegte der DBB in den zweiten 20 Minuten mit 57:32 über Georgien weg, das war dann doch der heraufbeschworene "Taifun" , von dem Herbert ob der Sturm-Warnung vor drei Tagen gesprochen hatte.

Auch Maodo Lô stimmte zu: "Das Spiel war schwierig. Wir haben wahrscheinlich unsere schlechteste Halbzeit im Turnier bisher gespielt. Auch in der zweiten Hälfte haben wir zwar angezogen, aber es war immer noch ein bisschen sloppy."

Es zeigte einmal mehr, wie hoch der "Floor" der deutschen Mannschaft ist. Für Herbert war dies aber nicht genug. "Mir hat nicht gefallen, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben", sagte der Kanadier gewohnt nüchtern. Es habe an Intensität gefehlt, das war nach der Pause deutlich besser.

Die Trauben hängen eben höher und eine Halbzeit lang hatten die Deutschen mit den kantigen Georgiern so ihre Schwierigkeiten. Kommunikationsprobleme in der Defense, vermeidbare Turnover und schlechte Transition-Defense - und trotzdem führte der DBB auch zur Pause knapp.

So wirklich zufrieden wirkte Bundestrainer Gordon Herbert nach dem deutlichen Sieg gegen Georgien (100:73) nicht. Zum einen, weil natürlich wieder Fragen aufkamen, was denn jetzt mit Dennis Schröder sei, der sich im dritten Viertel am Rücken verletzte. So etwas kann der Kanadier so kurz nach dem Ende natürlich nicht beantworten. Zum anderen aber auch wegen der Leistung der eigenen Mannschaft.

Georgien parkte wie zu erwarten mit seinen langen Bigs die Zone zu, in der zweiten Halbzeit wurden dann endlich die Schwachpunkte wie Sandro Mamukelashvili oder Giorgi Shermadini gezielt attackiert und Löcher gerissen.

Pluspunkte konnte dabei vor allem wieder die Bank sammeln, die schon nach dem Finnland-Spiel von Herbert explizit hervorgehoben wurde. Lô versenkte jeden seiner sechs Dreier, Moritz Wagner füllte mit 14 Punkten, 6 Rebounds und starken 5 Assists den Boxscore. Der Ball lief gerade in der zweiten Halbzeit viel besser, es wurde wenig Eins-gegen-Eins-Basketball gespielt und stattdessen immer wieder der freie Mann gefunden.

© getty

DBB: Der Dreier ist endlich mal da

Und dann, und dann fiel auch endlich mal der Dreier. Lô stach heraus, aber auch der Rest des Teams versenkte 14/29 von Downtown, insgesamt also 20/35, was 57 Prozent entspricht. Sie können es also doch, nachdem man zuvor immer bei etwas unter 30 Prozent herumkrebste.

Außer Joe Voigtmann und Daniel Theis traf jeder Deutsche zumindest einen Versuch von draußen. Gerade die drei Treffer von Isaac Bonga waren wieder sehr wichtig, diese Dreier wird es weiterhin brauchen. Das alles sollte weiteres Selbstvertrauen geben (als ob diese Mannschaft davon noch mehr brauchte).

Denn bei allem Groll von Coach Herbert: Vier Spiele, vier Siege - das gab es für den DBB bei einem FIBA-Turnier noch nie, dank Slowenien ist das Ticket für das Viertelfinale bereits gebucht. Und wenn man so auf die Konkurrenz blickt, dann ist Deutschland in jedem Fall das bisher beste europäische Team bei diesem Turnier. Selbst Spanien kassierte in der Kreuzgruppe eine überraschende Pleite gegen Favoritenschreck Lettland. Somit sind nur noch drei Teams vom alten Kontinent ungeschlagen: Deutschland, Litauen und Slowenien.