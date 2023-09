Basketball-WM 2023: Sorgen um Dennis Schröder! DBB-Kapitän muss gegen Georgien verletzt raus

Dennis Schröder hat sich beim Sieg gegen Montenegro am Rücken verletzt. Eine Diagnose steht für den deutschen Kapitän noch aus.

Zum Ende des dritten Viertels verspürte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Schmerzen im Rücken und verließ noch vor Viertelende das Feld und verschwand wenig später in der Kabine. Im Schlussabschnitt kam der Point Guard der Toronto Raptors nicht mehr zum Einsatz, auch wenn er Mitte des Viertels wieder auf die Bank zurückkehrte.

Deutschland feierte beim 100:73 über die Montenegriner den vierten Sieg im vierten WM-Spiel und steht kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale.

"Ich kann noch nichts sagen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert nach dem Spiel bei Magenta Sport. "Es ist gutes Zeichen, dass er auf die Bank zurückgekehrt ist. Wir werden bald sehen, wie es ihm geht."

So spielte Schröder in der ersten Partie der Zwischenrunde nur 23 Minuten, dabei gelangen dem Braunschweiger 16 Zähler (5/12 FG) und 7 Assists bei lediglich 2 Ballverlusten.

Gegen Georgien fehlte zudem Franz Wagner, der nach seiner Knöchelverletzung zum Auftakt gegen Japan weiter nicht fit ist. Dennoch sind die Deutschen durch den vierten Sieg im vierten Spiel dennoch drauf und dran, das Viertelfinale zu erreichen. Sollte später am Tag Slowenien Australien schlagen, stünde Deutschland schon vor dem Aufeinandertreffen mit Luka Doncic und Co. am Sonntag in der Runde der letzten Acht.

