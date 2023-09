Die US-Amerikaner und Kanada streiten heute bei der Basketball-WM um den dritten Platz. Bei SPOX könnt Ihr das Duell live mitverfolgen.

Nachbar-Duell bei der Basketball-WM! Die USA und Kanada treffen im Spiel um Platz 3 um die Bronzemedaille aufeinander. SPOX tickert das Geschehen in Manila live mit.

USA vs. Kanada: Basketball WM Spiel um Platz 3 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Da für beide Mannschaften das klare Ziel sicher die Goldmedaille war, kann auch ein heißer Kampf um Bronze erwartet werden. Gerade die Superstars Shai Gilgeous-Alexander bei Kanada und Anthony Edwards (USA) wollen sich sicher mit einer weiteren Topleistung aus dem Turnier verabschieden, die beiden Guards könnten auch im direkten Duell oft aufeinandertreffen.

Vor Beginn: Nein, es handelt sich zwischen den USA und Kanada heute tatsächlich nicht um das Finale, sondern lediglich um das Spiel um Platz 3 der WM. Um Gold kämpfen später USA-Bezwinger Deutschland und Serbien. Die Nordamerikaner müssen sich mit einer Bronzemedaille begnügen. Dies trifft jedoch nur auf eine Mannschaft zu, die andere geht leer aus. Wer holt sich Platz 3?

Vor Beginn: Um 10.30 Uhr geht es in der Mall of Asia Arena in Manila (Philippinen) los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel um Platz 3 bei der Basketball-WM zwischen den USA und Kanada.

USA vs. Kanada: Basketball WM Spiel um Platz 3 heute im TV und Livestream

Das Spiel könnt Ihr bei MagentaSport live verfolgen. Der Zugang ist allerdings kostenpflichtig, Ihr braucht somit ein Abonnement, das je nachdem, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht, billiger oder teuerer ausfallen kann. Die Übertragung beginnt um 10.15 Uhr.

