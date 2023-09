Deutschland begegnet heute im Halbfinale der Basketball-Weltmeisterschaft den USA. Doch wo läuft die Partie des DBB-Teams gegen die USA live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Der Lauf von Deutschland bei der Basketball-WM ist noch nicht beendet! Am heutigen Freitag, den 8. September steht für das Team von Gordon Herbert das Aufeinandertreffen mit den USA an. Das WM-Halbfinale ist für 14.40 Uhr in der Mall of Asia Arena in Manila angesetzt.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Für das DBB-Team von Gordon Herbert ist der Lauf bei der Basketball-WM 2023 schon jetzt ein historischer Erfolg. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren steht Deutschland wieder in einem Halbfinale einer Basketball-WM. Durch die Schützenhilfe von Kanada steht zudem schon fest, dass sich das DBB-Team für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris qualifiziert hat.

Die USA möchten dagegen weiter Wiedergutmachung für die verkorkste WM 2019 betreiben. Zuletzt erreichten die US-Amerikaner 2014 das WM-Finale und sicherten sich anschließend mit einem deutlichen Triumph über Serbien den Titel. Krönt sich das DBB-Team heute für seine Leistungen der vergangenen Wochen oder erweist sich Team USA für Deutschland als eine zu hohe Hürde?

DBB bei Basketball WM 2023, Halbfinale: Wo läuft Team USA vs. Deutschland im Free-TV und Livestream heute live?

Das WM-Halbfinale zwischen Team USA und Deutschland zeigt MagentaSport am heutigen Tag live und in voller Länge im TV und Livestream. Der Sender startet um 13.45 Uhr mit den Vorberichten zum WM-Duell.

© getty Zieht die USA zum ersten Mal seit 2014 wieder ins WM-Finale ein?

MagentaSport bietet Euch dabei die Option, die Partie zwischen Deutschland und den USA im Free-TV zu erleben. Ihr seht Halbfinale der Basketball-WM alternativ im kostenlosen Livestream in der MagentaSport-App oder auf der Website des TV-Senders.

DBB bei Basketball WM 2023, Halbfinale: Wo läuft Team USA vs. Deutschland im Free-TV und Livestream heute live? - Die Infos im Überblick

Event: Basketball-WM, Halbfinale

Basketball-WM, Halbfinale Duell: USA vs. Deutschland

USA vs. Deutschland Datum: 8. September 2023

8. September 2023 Beginn: 14.40 Uhr

14.40 Uhr Spielort: Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen)

Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen) Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport- App , magentasport.de

App Übertragung im Liveticker: SPOX

DBB bei Basketball WM 2023, Halbfinale: Wo läuft Team USA vs. Deutschland im Free-TV und Livestream heute live? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das WM-Halbfinale zwischen Deutschland und den USA heute nicht live im Free-TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten die Partie für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

