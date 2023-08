Deutschland vs. Kanada heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kriegt es heute im Testspiel mit Kanada zu tun. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Basketball-WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen rückt von Tag zu Tag näher. Am 25. August ist es dann endlich so weit. Am selben Tag greift auch die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal ins Geschehen ein und bestreitet gegen Japan in Okinawa das erste von drei Vorrundenspielen.

Doch bevor es in Asien so richtig zur Sache geht, stehen noch einige Testspiele auf dem Plan. Erst am vergangenen Samstag bezwang das Team von Bundestrainer Gordon Herbert die schwedische Auswahl mit 87:68, nun wird am heutigen Mittwoch (9. August) in Berlin gegen Kanada gespielt. Um 19.30 Uhr geht die Partie in der Mercedes-Benz Arena los.

Deutschland: Der DBB-Fahrplan bis zur WM

Datum Uhrzeit Gegner Ort 5. August 19 Uhr Schweden 87:68 (S) Bonn 9. August 19.30 Uhr Kanada Berlin 12. August 18.30 Uhr China Hamburg (Supercup) 13. August tba Kanada/Neuseeland Hamburg (Supercup) 19. August 18 Uhr Griechenland Dubai (USA Showcase Cup) 20. August 18 Uhr USA Dubai (USA Showcase Cup) 25. August 14.10 Uhr Japan Okinawa City (WM) 27. August 10.30 Uhr Australien Okinawa City (WM) 29. August 9.30 Uhr Finnland Okinawa City (WM)

© imago images Dennis Schröder war beim Sieg über Schweden mit 17 Punkten deutscher Topscorer.

Deutschland vs. Kanada heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team im TV und Livestream

Wie schon die Partie gegen Schweden ist auch das heutige Duell gegen Kanada live bei Magenta Sport zu sehen. Der Anbieter der Telekom beginnt um 18.30 Uhr mit der Übertragung und schickt folgendes Personal ins Rennen:

Kommentar: Alex Frisch

Alex Frisch Moderation: Benni Zander

Benni Zander Experte: Per Günther

Magenta Sport zählt zwar grundsätzlich zu den kostenpflichtigen Streamingdiensten, bietet die Begegnung gegen Kanada jedoch kostenlos an - nebenbei auch im Livestream.

Deutschland vs. Kanada heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team im Liveticker

SPOX stellt zudem auch einen Liveticker zur Verfügung. So können die, die keine Möglichkeit haben, auf das TV- und Livestream-Angebot zuzugreifen, live mit dabei sein. Der Liveticker wird pünktlich auf der Website angezeigt.

Deutschland vs. Kanada heute live, Übertragung: Testspiel DBB-Team im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Kanada

Deutschland vs. Kanada Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 9. August 2023

9. August 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena, Berlin

Mercedes-Benz Arena, Berlin Übertragung: Magenta Sport

Liveticker: SPOX

Deutschland: Der aktuelle Kader des DBB-Teams