Basketball-WM 2023: Franz Wagner verletzt sich bei Auftaktsieg des DBB gegen Japan

Franz Wagner hat sich im Auftaktspiel der WM gegen Japan im vierten Viertel verletzt. Der Forward des DBB-Teams knickte spät um, noch ist nicht klar, ob der Flügelspieler der Orlando Magic in den kommenden Spielen ausfallen wird.

"Ich weiß es noch nicht", sagte Bundestrainer Gordon Herbert auf die Frage, was für eine Verletzung sich Franz Wagner beim Erfolg gegen Japan (81:63) zugezogen habe. "Ich habe nur gesehen, dass er ausgerutscht ist. Ich weiß aber nicht, was genau passiert ist." Bei der folgenden PK sprach Herbert von einem "leicht verstauchten Knöchel", ein MRT soll mehr Gewissheit bringen.

Mitte des vierten Viertels führten die Deutschen bereits mit 20 Punkten, als der Forward der Orlando Magic bei einem Drive umknickte. Herbert nahm umgehend eine Auszeit und gab nach der Partie bei MagentaSport zu, dass er gerade mit seinen Assistenten darüber beratschlagt hatte, Wagner in diesem bereits entschiedenen Spiel aus der Partie zu nehmen.

Stattdessen passierte das Unglück. Später fingen die Kameras den 21-Jährigen ein, wie dieser aus Frust auf einen Stuhl schlug. "Ich habe selbst als großer Bruder keine Ahnung", meinte Bruder Moritz bei MagentaSport zum Zustand des Magic-Forwards. "Die Stimmung ist ein bisschen getrübt, aber jetzt haben wir erst einmal zwei Tage. Letztlich ist es auch nicht so schlimm. Wir leben alle und kriegen das schon hin."

Basketball-WM 2023: Fehlt Franz Wagner gegen Australien?

Franz Wagner stand insgesamt knapp 27 Minuten auf dem Feld, dabei legte der NBA-Profi 10 Zähler (5/12 FG), 6 Rebounds und 5 Assists auf, vergab jedoch jeden seiner sechs Dreier. Deutschland gewann das Spiel gegen den Gastgeber dennoch souverän mit 81:63.

Mit Australien wartet in zwei Tagen aber ein anderes Kaliber, die Boomers schlugen im ersten Spiel des Tages in Okinawa die Finnen deutlich mit 98:72. Um 10.30 Uhr geht es am Sonntag in Okinawa weiter.

