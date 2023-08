Deutschland vs. China heute live, Übertragung Supercup 2023: Testspiel DBB-Team heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist heute im Rahmen des Supercups in Hamburg gegen China im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell beim Vorbereitungsturnier live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bevor am 25. August in Japan, Indonesien und auf den Philippinen die Basketball-Weltmeisterschaft losgeht, ist das DBB-Team noch einige Male für Testspiele im Einsatz. Die Vorbereitung der Deutschen sieht bislang gut aus. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gewann sowohl gegen Schweden (87:68) als auch gegen Kanada (86:81).

Dies soll nun beim Vorbereitungsturnier in Hamburg fortgesetzt werden. Am Wettkampf nehmen neben Deutschland auch China, Kanada und Neuseeland teil. Davon der Gegner der deutschen Auswahl im heutigen Halbfinale ist China. Der Tip-Off zur Begegnung ist für 18.30 Uhr angesetzt, gespielt wird in der edel-optics.de Arena.

Supercup 2023: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Runde 12. August 15.30 Uhr Kanada Neuseeland Halbfinale 12. August 18.30 Uhr Deutschland China Halbfinale 13. August 15.30 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Spiel um Platz 3 13. August 18.30 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 Finale

© getty Dennis Schröder ist Kapitän des DBB-Teams.

Deutschland vs. China heute live, Übertragung Supercup 2023: Testspiel DBB-Team heute live im TV und Livestream

Wie es bei den vergangenen Testspielen der Fall war, ist Magenta Sport auch heute für die Partie gegen China mit der Übertragung beauftragt worden. Beim Anbieter der Telekom wird sogar das ganze Turnier gezeigt, also auch das Halbfinale zwischen Kanada und Neuseeland sowie die morgigen Finalspiele - und zwar kostenlos.

Für Deutschland gegen China steigt der Pay-TV-Sender um 18.15 Uhr mit der Übertragung ein. Um diese Uhrzeit beginnt nämlich die Vorberichterstattung, bei der Moderator Benni Zander zum Einsatz kommt. Danach übernimmt Kommentator Sebastian Ulrich. Ihm wird Per Günther als Experte zur Seite gestellt.

Deutschland vs. China heute live, Übertragung Supercup 2023: Testspiel DBB-Team heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, auf Magenta Sport zuzugreifen, kann im Liveticker von SPOX das Spiel live mitverfolgen. Wir tickern die Partie auf unserer Website live mit.

