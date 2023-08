Deutschland spielt am heutigen Sonntag im Finale des Supercup 2023 gegen Kanada. Doch wo läuft das Vorbereitungsspiel für die WM heute live im Free-TV und im Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 13. August, endet für das DBB-Team von Gordon Herbert der Supercup 2023 mit dem Finale gegen Kanada. Das Duell startet um 18.30 Uhr in der edel-optics.de Arena in Hamburg.

Am gestrigen Samstag begann der Supercup 2023 für Deutschland mit dem Spiel gegen China. Die Partie gewann das DBB-Team mit 107:58. Bester Werfer des Teams von Gordon Herbert war Franz Wagner mit 20 Punkten, überzeugen konnten zudem Maodo Lo und Dennis Schröder (beide 17 Punkte).

Das andere Halbfinale am gestrigen Tag absolvierten Kanada und Neuseeland. Das Duell entschieden die Kanadier mit 107:76 für sich, womit es heute zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Kanada innerhalb von wenigen Tagen kommt. Erst am Mittwoch setzten sich die Deutschen mit 86:81 durch.

DBB-Team Testspiel, Finale Supercup 2023: Wo läuft Deutschland vs. Kanada heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos

Event: Supercup 2023, Finale

Supercup 2023, Finale Duell: Deutschland vs. Kanada

Deutschland vs. Kanada Datum: 13. August

13. August Start: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: edel-optics.de Arena, Hamburg

edel-optics.de Arena, Hamburg Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Wie schlägt sich heute das DBB-Team?

DBB-Team Testspiel, Finale Supercup 2023: Wo läuft Deutschland vs. Kanada heute live im Free-TV und Livestream?

MagentaSport überträgt am heutigen Sonntag das Duell zwischen Deutschland und Kanada live und in voller Länge im TV und Livestream. Als MagentaSport-Kunden seht Ihr das Testspiel vor der kommenden Basketball-WM zum einen live und in voller Länge im Pay-TV.

MagentaSport bietet das Finale des Supercups aber auch im kostenlosen Livestream an, den Ihr auf magentasport.de findet. In der MagentaSport-App könnt Ihr das heutige Duell ebenfalls im Livestream erleben.

DBB-Team Testspiel, Finale Supercup 2023: Wo läuft Deutschland vs. Kanada heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das DBB-Testspiel gegen Kanada verfolgt SPOX für Euch am heutigen Tag im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Endspiels. Den Liveticker der Begegnung findet Ihr auf der SPOX-Seite.

Deutschland: Die kommenden Spiele im Überblick