Team USA: Diese NBA-Spieler sind bei der WM 2023 mit dabei

Team USA nimmt für die anstehende Weltmeisterschaft Mitte August langsam Formen an. Die ersten Spieler haben zugesagt, darunter auch zwei All-Stars.

Laut Joe Vardon und Shams Charania (beide The Athletic ) haben bisher fünf Spieler für die Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und Indonesien zugesagt. Sieben weitere Spots im Kader sind noch offen.

© imago images

Anthony Edwards (Guard, Minnesota Timberwolves)

Alter: 21

21 Stats 22/23: 24,6 Punkte, 5,8 Rebounds, 4,4 Assists und 1,6 Steals bei 45,9 Prozent FG und 36,9 Prozent Dreier in 36,0 Minuten (79 Spiele)

2020 war Edwards der Top-Pick, nun ist er in einem Team mit Karl-Anthony Towns und Rudy Gobert der unumstrittene Franchise Player bei den Wolves. In der abgelaufenen Saison wurde Edwards erstmals ins All-Star Team gewählt und hat sich Jahr für Jahr stetig gesteigert.

Der Ant-Man besitzt einen schnellen ersten Schritt, ist unglaublich athletisch und gehört auf seiner Position zu den besten Eins-gegen-Eins-Verteidigern in der NBA. Auch als Schauspieler trat Edwards bereits in Erscheinung. So spielte Edwards an der Seite von Adam Sandler und Juancho Hernangomez im Netflix-Film "Hustle" mit und erhielt dafür positive Kritiken.