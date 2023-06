BBL Finale Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm, Übertragung: Spiel 2 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Weiter geht's in der Finalserie der BBL: Heute auf dem Programmplan: Spiel 2 zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Wie schon das erste Spiel der Serie wird auch Spiel 2 zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm im Telekom Dome in der ehemaligen Bundeshauptstadt ausgetragen. Der Tip-off ist für 18 Uhr angesetzt.

Wenn das zweite Aufeinandertreffen ähnlich spannend ausfällt wie das erste, dürfen wir uns heute auf einiges gefasst machen. Die Ulmer beendeten in einem engen Spiel die Siegesserie der Baskets von 25 Erfolgen mit 79:73 - und klauten sich so Spiel 1 in der Best-of-five-Serie.

Und wo wird die nächste Auflage im TV, Livestream und Liveticker begleitet? Das erklären wir Euch in diesem Artikel!

BBL Finale Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm, Übertragung: Spiel 2 heute live im TV und Livestream

Ihr möchtet Spiel 2 der BBL-Finals live und in voller Länge sehen? Dann müsst Ihr zu MagentaSport greifen. Der Dienst der Telekom ist nämlich Rechteinhaber der Basketball Bundesliga und zeigt die ersten beiden Spiele exklusiv im Pay-TV. Ab dem dritten Spiel gibt es mit Sport1 dann aber auch eine kostenlose Alternative.

Eine Viertelstunde vor dem Tip-Off, also um 17.45 Uhr, beginnen bei MagentaSport im TV und Livestream die Vorberichte. Folgendes Team ist für Euch im Einsatz:

Kommentar: Chris Schmidt

Chris Schmidt Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Experte: Robin Benzing

© imago images Das erste Spiel ging an Ulm.

Die Kosten für den Dienst variieren - je nachdem, ob Ihr bereits bei der Telekom seid oder nicht. Hier habt Ihr einen Überblick der verschiedenen Modelle:

Telekom-Vertrag? Preis Jahresabo Preis Monatsabo Ja 4,95 Euro 9,95 Euro Nein 9,95 Euro 16,95 Euro

BBL Finale Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm, Übertragung: Spiel 2 heute im Liveticker

Kein Magenta-Abo parat? Alternativ könnt Ihr das zweite Spiel auch ganz einfach in unserem Liveticker verfolgen. Klickt einfach auf den folgenden Link und verpasst keine Aktion!

Hier geht's zum Liveticker von Spiel 2 zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm.

Begegnung: Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm

Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm Wettbewerb: BBL

BBL Spielrunde: Finale, Spiel 2

Finale, Spiel 2 Datum: 11.06.2023

11.06.2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Telekom Dome, Bonn

Telekom Dome, Bonn TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

