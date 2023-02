Das große Finale im Final Four des BBL-Pokal steht heute an. Wo Ihr das Finale um den begehrten BBL-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im heutigen Finale wird der erste große Titel dieser Saison vergeben. Nach den beiden Halbfinals stehen sich nun der FC Bayern München und der Gastgeber der EWE Baskets Oldenburg gegenüber. Um 15 Uhr spielen die beiden Mannschaften um den BBL-Pokal. Ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.

Im ersten Halbfinale konnten sich die Niedersachsen aus Oldenburg mit 92:86 gegen Ludwigsburg durchsetzen.

Die Basketballer des FC Bayern behielten im zweiten Semifinale gegen den Dauerrivalen Alba Berlin die Oberhand. 83:77 hießt es am Ende.

In der EWE Arena der Baskets Oldenburg werden am Finaltag viele begeisterte Fans erwartet. In der Halle können insgesamt 6.000 Zuschauer dem Finale des MagentaSport BBL Pokals beiwohnen.

Alle Infos zur Übertragung des Finales im BBL-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier geliefert.

BBL-Pokal Final Four, Übertragung: Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie der offizielle Name des BBL-Pokals schon vermuten lässt, wird das Finale auf dem Telekomdienst MagentaSport übertragen. Die Sportstreamingplattform steht im Zusammenhang mit MagentaTV, ist allerdings ein eigenständiges Produkt, das extra hinzugebucht werden muss.

Jedoch nicht für das Finale im BBL-Pokal. MagentaSport bietet einen kostenlosen Zugang ohne Abo und Registrierung an. Damit könnt Ihr ganz einfach über die Website von MagentaSport das Finale verfolgen.

Zusätzlich hat die easyCreditBBL einen eigenen Twitch-Kanal eingerichtet. Über die Livestream-Plattform könnt Ihr ebenfalls das Finale live aus Oldenburg sehen und teilhaben.

BBL-Pokal Final Four, Übertragung: Finale heute im Liveticker

SPOX bietet außerdem einen Liveticker zum Finale an. Mit diesem könnt Ihr live dabei sein und verpasst keine wichtige Aktion.

GIBT BISHER KEINEN LIVETICKER VON SPOX

BBL-Pokal Final Four, Übertragung: Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : EWE Baskets Oldeburg vs. FC Bayern München

: EWE Baskets Oldeburg vs. FC Bayern München Wettbewerb : BBL-Pokal Final Four

: BBL-Pokal Final Four Austragungsort : EWE Arena Oldenburg

: EWE Arena Oldenburg Beginn : 15 Uhr

: 15 Uhr TV : MagentaTV

: Livestream : MagentaTV

: Liveticker: SPOX

BBL-Pokal: Halbfinals der Final Four