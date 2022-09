EuroBasket: Wagner-Einsatz noch offen: "Ein Überlebensturnier"

Shootingstar Franz Wagner hat das Mannschaftstraining der deutschen Basketballer vor dem EM-Viertelfinale gegen Griechenland absolviert, grünes Licht gibt es für das Duell am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) aber noch nicht. "Wir müssen morgen sehen, wie die Situation ist", sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Montag.

Wagner hatte sich im Achtelfinale gegen Montenegro am Samstag (85:79) am rechten Knöchel verletzt und im letzten Viertel nur noch zuschauen können. Bei der Session in der Mercedes-Benz Arena bewegte sich der NBA-Profi von Orlando Magic zwei Tage später ohne sichtbare Probleme.

"Es ist ein bisschen ein Überlebensturnier", sagte Herbert. "Wir haben Verletzungen, ein Spieler ist krank." Gegen Montenegro fehlte Nick Weiler-Babb mit Schulterproblemen, gesundheitlich angeschlagen ist Johannes Voigtmann. Beim Training schaute der "Big Man" nur zu.