Die neue NBA-Saison 2022/23 steht in den Startlöchern. Doch wo könnt ihr die Spiele eigentlich im TV und Livestream verfolgen? Wo werden die Partien zu sehen sein? SPOX hat die Antworten.

Nach einer langen Off-Season dürfen sich die Fans der NBA bald endlich wieder auf Basketball des allerhöchsten Niveaus freuen. Los geht die Saison in der Nacht auf den 19. Oktober mit den Klassikern zwischen Philadelphia 76ers und Boston Celtics sowie den Los Angeles Lakers und dem Titelträger Golden State Warriors.

Wer aber den Saisonstart nicht erwarten kann und seine Lieblinge schon vorher sehen will, hat dazu in der Preseason die Möglichkeit. Hier versuchen die Teams, nach der langen Pause wieder in den Tritt zu kommen, die Chemie innerhalb der Mannschaft wieder aufzubauen und neue Abläufe auszuprobieren. Die ersten Spiele der Vorbereitungsphase beginnen am 30. September und enden am 15. Oktober.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die NBA-Spiele der Saison 2022/23 live im TV und Livestream verfolgen könnt.

© getty Anthony Davis (l.) soll kommende Saison mehr Last von den Schultern von LeBron James nehmen.

NBA, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2022/23 live im TV und Livestream - Schlüsseldaten

Die neue NBA-Spielzeit hat zwar noch nicht begonnen, die wichtigsten Termine stehen aber bereits jetzt fest. Eine Änderung hat es bezüglich des Play-In Turniers gegeben. Wurden diese Ausscheidungsspiele in den vergangenen zwei Jahren noch als temporäre Veranstaltung angepriesen, um die Auswirkungen der vielen Coronaerkrankungen auszugleichen, hat man sich nun darauf geeinigt, das Turnier fest im Saisonplan zu verankern.

Saisonauftakt: 19. Oktober

19. Oktober NBA All-Star Wochenende: 18. bis 20. Februar in Salt Lake City

18. bis 20. Februar in Salt Lake City Play-In Turnier: 12. bis 15. April

12. bis 15. April Start der Playoffs: 16. April

16. April Spiel 1 der Finals: 2. Juni

NBA, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2022/23 live im TV und Livestream

Wie schon in der vergangenen Saison wird die NBA bei zwei Anbietern zu sehen sein: Zum einen beim Streamingdienst DAZN und zum anderen dem von der Liga selbst distribuierten NBA League Pass. Alle Infos zum Programmumfang sowie den Kosten gibt's im folgenden.

NBA, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2022/23 im Livestream

DAZN oder NBA League Pass: Welcher der beiden Anbieter am Besten für Euch geeignet ist, hängt ganz davon ab, wie viele Spiele Ihr Euch zu Gemüte führen wollt.

So überträgt DAZN ganze 182 Spiele der regulären Saison, alle Partien des Play-In Turniers, jeweils ein Spiel pro Playoff-Abend sowie alle Finalduelle. Wem das noch nicht reicht, der oder die sollte zum NBA League Pass greifen. Damit bekommt Ihr Zugriff auf alle Spiele der Saison, inklusive der Regular Season und der Post Season.

DAZN League Pass Preis pro Monat 29,99 Euro Standard-Paket: 17,99 Euro

Premium-Paket: 23,99 Euro Preis pro Jahr 24,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro einmalig Standard-Paket: 119,99 Euro

Premium-Paket: 149,99 Euro Inhalte NBA, NFL, Bundesliga, Champions League, Darts u.v.m. Alle Spiele der NBA-Saison 2022/23 sowie exklusive Inhalte zu Spielern und Teams Link Hier gelangt Ihr direkt zur Website von DAZN. Hier gelangt Ihr direkt zur Website vom NBA League Pass.

NBA, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2022/23 live im TV

Es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Wer aber über ein lineares Abonnement von DAZN plus Receiver verfügt kann sich Hoffnungen darauf machen, dass vereinzelte Spiele auf den Kanälen DAZN1 oder DAZN2 zu sehen sein werden.

