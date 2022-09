EuroBasket 2022: Maodo Lô spielt mit entzündetem Handgelenk und spricht über NBA-Interesse

Maodo Lô ist bislang eine der Entdeckungen der EuroBasket beim DBB. Wie der Guard nun verriet, spielt er mit einer Verletzung im Handgelenk. Außerdem liebäugelt der Guard von Alba Berlin weiter mit der NBA.

"Ich habe drei Kortisonspritzen in mein Handgelenk bekommen, weil ich wahnsinnige Schmerzen in meinem Handgelenk habe", verriet der Alba-Guard im Podcast "GotNexxt". Die Verletzung zog sich der Nationalspieler in den BBL-Finals gegen die Bayern zu, genauer untersucht wurde Lô aus Zeitmangel aber nicht.

In der Folge nahm Lô komplett Abstand vom Basketball, entsprechend schwierig war für ihn die Vorbereitung. "Ich habe nicht einen Wurf genommen den ganzen Sommer lang. Ich bräuchte eigentlich noch länger Pause." Die gibt es bei der EM aber nicht, stattdessen beißt Lô mit einem entzündeten Handgelenk auf die Zähne und war beim Verlängerungsdrama gegen Litauen (109:107) mit zwei verwandelten Dreiern in der zweiten Overtime der entscheidende Spieler.

Schon gegen Frankreich hatte Lô sich mit einem überzeugenden Auftritt in die Schlagzeilen gespielt. Kapitän Dennis Schröder gab im Anschluss vollmundig an, dass der 29-Jährige der nächste Deutsche in der NBA sein werde. 2016 hatte der Berliner bereits einen Fuß in der Tür und spielte für die Philadelphia 76ers in der Summer League, zu einem Vertrag kam es damals aber nicht.

Maodo Lô bestätigt NBA-Interesse

Der Kontakt in die beste Liga der Welt sei aber laut Lô nie abgerissen, der vierfache BBL-Champion kann sich weiter vorstellen, noch einmal in der NBA aufzulaufen. "Wenn der Weg dahin führt, wäre das toll, wenn nicht, ist das auch okay. Mein Ziel ist es immer, mich als Spieler weiterzuentwickeln und dem Spiel etwas hinzuzufügen. Das ist auch meine Ambition."

Auch in den vergangenen Jahren gab es Angebote für Lô, allerdings offerierte kein Team einen garantierten Vertrag, was für Lô jedoch die Voraussetzung für einen möglichen Wechsel wäre. "Ein voll garantiertes Angebot habe ich nie bekommen. Auch im Vorjahr gab es nach Olympia Verhandlungen, doch es gab kein garantiertes Angebot. Wäre es gekommen, hätte ich es wohl angenommen."

